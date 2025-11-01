باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انفجار دوباره یک پالایشگاه در آمریکا + فیلم

تصاویر دوربین‌های مداربسته یک انفجار و آتش سوزی را در یکی از پالایشگاه‌های آمریکا در نیومکزیکو نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی گسترده در پالایشگاه نیومکزیکو، ظرفیت تولید سوخت جنوب غرب آمریکا را تهدید کرده و احتمال جنگ خاکستری در حوزه انرژی را پررنگ‌تر کرده است.

