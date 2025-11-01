سریال «دشتستان» که روایتگر زندگی شش جوان دانشجو است، از شنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «دشتستان» به کارگردانی امیر بشیری، تهیه کنندگی آرمان زرین‌کوب و نویسندگی محمد نقایی در ۳۰ قسمت در مرکز سیمافیلم تولید شده و با ترکیب درام و طنز، تصویری متفاوت از نسل امروز ارائه می‌دهد.

این سریال روایتگر زندگی شش جوان دانشجو است که هر کدام از شهر‌های مختلف به تهران می‌آیند و در جست‌وجوی خوابگاه هستند.

وحید آقاپور، سیامک صفری، جواد پولادی، سامان دارابی، ناصر سجادی‌حسینی، ویدا جوان، شهین تسلیمی، سیروس همتی، مهسا طهماسبی، حدیث میرامینی، مجتبی رجبی و... در سریال «دشتستان» هنرنمایی می‌کنند.

