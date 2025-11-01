باشگاه خبرنگاران جوان - پویانمایی «موزه» با تکنیک استاپ موشن، از تولیدات مرکز پویانمایی صباست که به تهیه‌کنندگی نادر یغماییان و کارگردانی مشترک بهروز و آبتین یغماییان، ساخته می شود.

«موزه» با معرفی تمدن، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم ایران زمین از دیرباز تا دوران معاصر، حفظ و حراست از آثار تاریخی و باستانی را فرهنگ سازی می کند و سعی دارد با مصور سازی مباحثی پیرامون فرهنگ و تمدن ایران زمین بر حفظ و حراست از این میراث گرانبها تاکید می کند.

پایه مجموعه پویانمایی «موزه» براساس به کاربستن محتوای ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد، در کنار پرداختن به اهمیت کارگروهی برای رسیدن به اهداف مختلف در مسیر زندگی، بنا شد و شکل گرفت.

این پویانمایی با نقشه دزدی از موزه آغاز می شود و در نهایت علاوه بر تلاش شخصیت های قصه برای حفاظت از آن شی تاریخی، درباره تاریخچه و قدمت آن میراث فرهنگی توضیحاتی به مخاطب داده می شود.

گفتنی است این مجموعه پویانمایی که تاکنون هفت فصل آن ساخته شده، با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران و هنرمندان ایرانی به کودکان تولید می شود.