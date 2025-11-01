مجموعه پویانمایی «موزه» هر روز ساعت ۱۴:۰۵ از شبکه نهال به روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویانمایی «موزه» با تکنیک استاپ موشن، از تولیدات مرکز پویانمایی صباست که به تهیه‌کنندگی نادر یغماییان و کارگردانی مشترک بهروز و آبتین یغماییان، ساخته می شود.

«موزه» با معرفی تمدن، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم ایران زمین از دیرباز تا دوران  معاصر، حفظ و حراست از آثار تاریخی و باستانی را فرهنگ سازی می کند و سعی دارد با مصور سازی مباحثی پیرامون فرهنگ و تمدن ایران زمین بر حفظ و حراست از این میراث گرانبها تاکید می کند.

پایه مجموعه پویانمایی «موزه» براساس به کاربستن محتوای ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد، در کنار پرداختن به اهمیت کارگروهی برای رسیدن به اهداف مختلف در مسیر زندگی، بنا شد و شکل گرفت.

این پویانمایی با نقشه دزدی از موزه آغاز می شود و در نهایت علاوه بر تلاش شخصیت های قصه برای حفاظت از آن شی تاریخی، درباره تاریخچه و قدمت آن میراث فرهنگی توضیحاتی به مخاطب داده می شود.

گفتنی است این مجموعه پویانمایی که تاکنون هفت فصل آن ساخته شده، با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران و هنرمندان ایرانی به کودکان تولید می شود.

برچسب ها: انیمیشن تلویزیونی ، شبکه نهال
خبرهای مرتبط
«لینا لونا» با نغمه‌های ایرانی در شبکه دو
انیمیشن «آقا معلم و بچه‌ها» در مدرسه تلویزیون
«انقراض نئاندرتال‌ها» با روایتی طنز در قاب شبکه امید
«بوبوم، در سفری طولانی به خانه» در شبکه امید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگاهی متفاوت به داعش در سریال جدید راما قویدل «بیگانگان»
ماجرای تلاش بی نتیجه پهلوی در دشمنی با امام خمینی (ره) + فیلم
ساره رشیدی: خنداندن نباید به قیمت رنج کسی تمام شود
آخرین اخبار
ساره رشیدی: خنداندن نباید به قیمت رنج کسی تمام شود
نگاهی متفاوت به داعش در سریال جدید راما قویدل «بیگانگان»
ماجرای تلاش بی نتیجه پهلوی در دشمنی با امام خمینی (ره) + فیلم
برگزاری نمایشگاه پوشاک و محصولات فرهنگی کودکان و نوجوانان در وزارت فرهنگ
یازدهمین هفته سینما افق با رنگ و بوی ضد استکباری
۱۳ آبان؛ یادآور نقش جوانان آگاه در تاریخ ایران + فیلم
پاییز و زمستان همراه با نهضت فصل‌ دوم‌سازی
تدارک ویژه تلویزیون برای «۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»
پیروزی شرکت‌کننده یازده ساله در مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
«مجنون» فیلمی برای مخاطب امروز است
اعلام آمار فروش نمایش‌‌های سالن‌های تئاترشهر، سنگلج و تالار هنر
«لینا لونا» با نغمه‌های ایرانی در شبکه دو
کاشان به شبکه شهر‌های خلاق یونسکو پیوست
پویانمایی «موزه» در قاب شبکه نهال
سریال «دشتستان» از امشب روی آنتن شبکه یک
خداحافظی بهروز افخمی از برنامه هفت
از سینما تا نمایش خانگی؛ مسیر نزولی کمدی ایرانی در دهه اخیر