مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: طبق آخرین برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر شده است مسافران بخشی از مسیر را با استفاده از ظرفیت قطار‌های ترکیه طی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه‌ و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه «شهر لجستیکی تهران» درباره آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اظهار داشتند: در مسیر ریلی تهران به آنکارا، با توجه به مشکلاتی که چند سال قبل به‌دلیل وقوع زلزله در ترکیه به وجود آمد، مسئولان راه‌آهن آن کشور سرعت قطارهای «تات‌وان» (از سمت وان تا آنکارا) را کاهش دادند.

وی گفت: در حال حاضر نیز مسئولان ترکیه به دنبال توسعه خطوط راه‌آهن پرسرعت هستند، اما تاکنون سرمایه‌گذاری سنگینی در این مسیر انجام نداده‌اند. با این حال، مطابق آخرین مذاکرات صورت‌گرفته، مقرر شد تا در بخشی از مسیر، مسافران ایرانی بتوانند از قطارهای پرسرعت ترکیه تا مقصد آنکارا استفاده کنند.

ذاکری با اشاره به سفر دو هفته آینده معاون مسافری راه‌آهن ترکیه به ایران اظهار کرد: در این سفر قرار است توافقاتی میان ایران و ترکیه برای بهره‌گیری از قطارهای مسافری ترکیه صورت گیرد؛ بنابراین دیگر نیازی نیست قطارهای ایرانی تا مقصد آنکارا حرکت کنند و از ظرفیت طرف ترک استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه به‌زودی یکی از قطارهای مسیر تهران ـ وان، مسافران خود را با قطارهای ترکیه به آنکارا منتقل خواهد کرد، گفت: این آخرین راهکاری است که دو کشور بر سر آن توافق کرده‌اند. در جلسه دو هفته آینده نیز درباره نرخ‌های مربوطه گفت‌وگو خواهد شد.

ذاکری افزود: تأکید ما این است که بین سفر هوایی و ریلی به آنکارا رقابتی وجود نداشته باشد. هدف ما این است که سفر ریلی به آنکارا ارزان‌تر از سفر هوایی تمام شود تا برای مردم انگیزه‌ای جهت انجام این سفر تفریحی و تفرجگاهی ایجاد شود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: پس از راه‌اندازی قطار تهران ـ وان، تمایل داشتیم با وجود تأخیر در حرکت قطارهای ترکیه، مسافران ایرانی را به مقصد آنکارا برسانیم؛ اما باید پروتکل‌های طرف مقابل را نیز رعایت می‌کردیم.

ذاکری تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند توافق مالی میان دو کشور است تا مسافران ایرانی بتوانند با حداقل هزینه به آنکارا سفر کنند. با این حال، به‌دلیل گران‌تر بودن هزینه سفر ریلی در ترکیه نسبت به ایران، استفاده از ظرفیت قطارهای آن کشور باعث افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد. در جلسه آتی با مسئولان راه‌آهن ترکیه، درباره این موضوع نیز بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

 

 

