آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه‌سنگلج و تالار‌هنر تا پایان روز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۹ آبان ماه  ۱۴۰۴ اعلام شد.  

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۲۸ اجرا، میزبان ۱۶ هزار و ۵۹ تماشاگر و فروشی معادل ۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است.  

نمایش «ساحلی ها» به کارگردانی امین سعید که از روز هشتم آبان ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه نهم آبان ماه با مجموع ۲ اجرا، میزبانی از ۱۳۸ تماشاگر به فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.    

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر ماه در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۸ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۲۲۷ مخاطب به فروشی معادل ۲۵۳ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.  

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، روز سه شنبه ششم آبان با مجموع ۲۵ اجرا، یک هزار و ۲۵۳ تماشاگر و ۲۶۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.  

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویاکاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر اجرای خود را آغاز کرده بود، روز یکشنبه چهارم آبان ماه با مجموع ۲۳ اجرا، ۷۶۴ تماشاگر و ۱۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان از این تالار خداحافظی کرد.  

نمایش «ناگهان سامورایی» به کارگردانی سیامک زین الدینی نیز که از بیست و دوم مهرماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه نهم آبان ماه با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۲۴۳ تماشاکر و فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

 

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از ۲۹ مهر با ظرفیت سالن ۵۰ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۰ اجرا، میزبان ۱۸۷ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۶ میلیون ۷۱۱ هزار ۲۰۰ تومان فروش دست یافته است.  

در تالار هنر، نمایش «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد انصافی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست میزبان ۴۵ تماشاگر باشد و به فروش ۴ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان دست یافته است. در همین سالن نمایش «همه چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیلی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۸۳ تماشاگر باشد و به فروش ۷ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان و ۱۰۰ تومان دست یافته است

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۹۹۹۹ نفر رسیده است.

