بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن کارکنان بانک‌ها را برابر با وام‌های حمایتی قانون جهش تولید مسکن تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری و پست‌بانک، نسخه اصلاحی «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که به امضای حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری و حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی رسیده، تأکید شده است که اعطای تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی باید براساس مصوبه ۲۵‌مین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ و با رعایت ملاحظات فقهی صورت گیرد.

طبق مفاد ابلاغیه، سقف تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان مؤسسات اعتباری، معادل سقف فردی تسهیلات حمایتی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است. همچنین تسهیلات مربوط به تعمیرات مسکن نیز معادل ۴۰ درصد تسهیلات خرید مسکن خواهد بود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از این مصوبه تصریح کرده است که اعطای این نوع وام‌ها باید «تنها در چارچوب عقود مبادله‌ای» و با رعایت مصوبه صد و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی (مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) انجام شود تا از هرگونه مغایرت شرعی جلوگیری شود.

به موجب «آیین‌نامه جدید پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» که در ۱۵ ماده و چند تبصره تصویب شده، مجموعه‌ای از ضوابط جدید برای وام‌های بانکی کارکنان ابلاغ گردیده است؛ از جمله:

ممنوعیت استفاده از منابع قرض‌الحسنه یا حساب‌های پس‌انداز برای پرداخت این تسهیلات.

ممنوعیت اعطای وام به اعضای هیأت‌مدیره و اشخاص غیرموظف.

لزوم تأیید و نظارت هیأت مدیره هر مؤسسه اعتباری بر اجرای مفاد آیین‌نامه.

الزام به ارسال گزارش تفصیلی میزان وام‌های پرداخت‌شده به کارکنان، به بانک مرکزی.

بانک مرکزی تأکید کرده است که هرگونه تخلف مؤسسات اعتباری از مفاد این آیین‌نامه، مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط به بانکداری مرکزی و مقررات مالی کشور خواهد بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وامها را به کارمندان خوشان میدهند
۰
۰
پاسخ دادن
