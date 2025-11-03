باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - شازدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد به دبیری سید مصطفی موتورچی در شهر مشهد مقدس برگزار شد. درباره برگزاری این رویداد هنری و انتخاب جایزه فرج‌الله سلحشور به گفت‌وگو با دبیر این جشنواره پرداختیم.

سید مصطفی موتورچی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جایزه نشان فرج الله سلحشور را به چه گروهی خواهیم داد خواهم کرد. فلسفه چرایی انتخاب جایزه استاد فرج الله سلحشور اینگونه است که ایشان از همه جهت الگوی تئاتری بچه‌های تئاتر مسجد است. زیرا ایشان کار را از مسجد شروع کرد و قصص قرآنی کار کردند.

وی افزود: ایشان آنقدر به لحاظ فنی و اخلاقی خوب بودند که در واقع در آثارشان هم مشخص است. خروجی کارهای ایشان ما را بر این داشت که استاد سلحشور در کلام رهبر انقلاب هم هست که ایشان الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است. ایشان اساس کار را از مسجد شروع کردند و خب از هر جهت به دنبال طراحی نشانی بودیم قطعا به استاد فرج الله سلحشور می رسیدیم.