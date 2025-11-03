سید مصطفی موتور چی دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از چرایی انتخاب جایزه ویژه فرج الله سلحور در این جشنواره گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - شازدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد به دبیری سید مصطفی موتورچی در شهر مشهد مقدس برگزار شد. درباره برگزاری این رویداد هنری و انتخاب جایزه فرج‌الله سلحشور به گفت‌وگو با دبیر این جشنواره پرداختیم.

سید مصطفی موتورچی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جایزه نشان فرج الله سلحشور را به چه گروهی خواهیم داد خواهم کرد. فلسفه چرایی انتخاب جایزه استاد فرج الله سلحشور اینگونه است که ایشان از همه جهت الگوی تئاتری بچه‌های تئاتر مسجد است. زیرا ایشان کار را از مسجد شروع کرد و قصص قرآنی کار کردند.

وی افزود: ایشان آنقدر به لحاظ فنی و اخلاقی خوب بودند که در واقع در آثارشان هم مشخص است. خروجی کارهای ایشان ما را بر این داشت که استاد سلحشور در کلام رهبر انقلاب هم هست که ایشان الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است. ایشان اساس کار را از مسجد شروع کردند و خب از هر جهت به دنبال طراحی نشانی بودیم قطعا به استاد فرج الله سلحشور می رسیدیم.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تئاتر بچه های مسجد ، تئاتر مردمی
خبرهای مرتبط
‌مسئولان قروه بستر رویداد هنری تئاتر بچه‌های مسجد را فراهم کنند
آغاز به کار پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد
فراخوان همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
روحه برادر سلحشو انشالله با حضرته امام ره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد،نامش جاودان،بدون حاشیه و عاشق ایران بود...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد !
مرد بزرگی بود !
۰
۸
پاسخ دادن
بازخوانی ناگفته‌هایی از نحوه شهادت روح الله عجمیان در مستند «قتل گروهی»
تجلیل از شمس‌الدین‌رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت
آمار ورود گردشگران به ایران دوباره مثبت شد/ گردشگری سلامت راهی برای مقابله با ایران‌هراسی
خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ در قاب ایران‌جان
بازدید نوجوانان از موزه‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ آبان رایگان شد
۱۳ آبان و روایت‌های مکتوب از یک واقعه تاریخی
آخرین اخبار
بازدید نوجوانان از موزه‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ آبان رایگان شد
تجلیل از شمس‌الدین‌رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت
بازخوانی ناگفته‌هایی از نحوه شهادت روح الله عجمیان در مستند «قتل گروهی»
۱۳ آبان و روایت‌های مکتوب از یک واقعه تاریخی
آمار ورود گردشگران به ایران دوباره مثبت شد/ گردشگری سلامت راهی برای مقابله با ایران‌هراسی
خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ در قاب ایران‌جان
پخش مجموعه پلیسی «شش‌چهار» از شبکه تهران
صدای استکبارستیزی از تریبون «مثبت آموزش» در ۱۳ آبان
مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران منتشر شد
تعطیلی چندساعته سینما‌ها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
فرج الله سلحشور الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است
برگزاری نخستین رویداد ملی صنایع خلاق
کارتون و کاریکاتور زبان هنر بین‌المللی است
رادیون با چاشنی طنز داستانی نوستالژیک مشهدی است
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟/ هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
رکورد تاریخی صنعت انیمه ژاپن
«شبح» به‌دنبال «خانه خراب‌کن» روی آنتن می‌رود
نقطه شروع دشمنی ایران و آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی بود؟
پاسخ دبیر هیئت منصفه درباره پرونده پژمان جمشیدی؛ مرز بین اطلاع‌رسانی و آبرو‌ریزی کجاست؟