باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، امروز شنبه، ۱۲ قرارداد فروش و جمع آوری گازهای مشعل را با هدف بستر سازی و استفاده از توان و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظرفیت های قانونی کشور با شرکت های داخلی و بین المللی امضا کرد که این قرادادها در راستای تحقق اهداف کاهش گاز سوزی، حفظ محیط زیست و بهره‌وری بهینه از منابع گازی کشور به امضا رسیده است.

قرارداد فروش و جمع آوری ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز مشعل، میدان های رگ سفید ۱ و ۲، گلخاری ۳، بی بی حکیمه ۱ و ۲، کوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالی و نرگسی و واحدبهره بردای هفت شهیدان و زیلایی که با فرمان رییس جمهوری امضا شد، نمونه‌ای موفق از مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و نقش آفرینی شرکت های خارجی برای انتقال فناوری محسوب می‌شود.

قراردادهای مربوط به جمع‌آوری و فروش گازهای همراه میان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان داخلی است.

اجرای این قراردادها، گامی موثر در جهت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال در جنوب خواهد بود.

براساس این گزارش با اجرایی شدن این قراردادها و سرمایه گذاری حدود ۸۰۰ میلیون دلاری در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله ، شاهد خاموش شدن حدود ۳۰ مشعل، جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر، ایجاد درآمد سالانه حدود ۵۵۰ میلیون دلار برای کشور، تولید حدود ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال منجر به افزایش خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین تزریق حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز سبک به شبکه سراسری خواهیم بود که کمک شایانی به تأمین انرژی، به‌ویژه در فصول سرد سال می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آستانه برگزاری این مراسم با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: جمع‌آوری گازهای مشعل یکی از برنامه‌های استراتژیک صنعت نفت در مسیر تحقق سیاست‌های کلان انرژی کشور است و با اجرای این طرح، علاوه بر صیانت از محیط زیست، امکان بهره‌برداری اقتصادی از منابع گازی که پیش‌تر سوزانده می‌شدند، فراهم خواهد شد.

این طرح به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ملی در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه نفت، در قالب چند قرارداد مستقل و با همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی شد.

منبع خبرگزاری ایرنا