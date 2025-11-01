ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد سه جسدی که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، متعلق به اسرای کشته شده این رژیم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل روز شنبه ادعا کرد که سه جسدی که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده است، متعلق به اسرای اسرائیلی کشاه شده نیست.

ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نشان داد این اجساد متعلق به هیچ یک از ۱۱ اسیر کشته شده‌ای که طبق توافق آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا باید بازگردانده شوند، نیست.

از میان ۱۷ جسدی که از زمان آغاز آتش‌بس بازگردانده شده‌اند، ۱۵ اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک تبعه نپالی هستند.

پس از آغاز آتش‌بس در دهم اکتبر، حماس ۲۰ اسیر بازمانده در اختیار خود را آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد اسرای کشته شده را آغاز نمود.

اسرائیل، حماس را متهم می‌کند که با عدم بازگرداندن به موقع اجساد، از توافق تخطی کرده است، اما این گروه فلسطینی بارها گفته یافتن بقایای دفن شده در زیر آوار‌های غزه زمان‌بر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه