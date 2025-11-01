به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - علیرضا نصیری، رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در نشست خبری با اشاره به روند توسعه این مجموعه اظهار کرد: پارک علم و فناوری هرمزگان از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با هدف حمایت از ایده‌های فناورانه و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی آغاز کرد و در سه سال نخست با راه‌اندازی مراکز رشد تخصصی در حوزه‌های مواد، تجهیزات پزشکی و مرکز جامع، زمینه جذب نخبگان و شرکت‌های نوپا را فراهم ساخت.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ با افتتاح برج فناوری، فضای استقرار شرکت‌ها توسعه یافت اما این فضا در کمتر از یک سال به‌طور کامل پر شد. به گفته نصیری، در ادامه با همکاری دانشگاه هرمزگان، زمینی به وسعت ۴۳ هکتار برای احداث پارک در اختیار این مجموعه قرار گرفت که عملیات ساخت سوله‌های تولیدی در آن تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان با اشاره به عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان بیان کرد: این صندوق در سال ۱۳۹۹ با سرمایه اولیه ۶ میلیارد تومان و با مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و شرکت پالایش نفت بندرعباس تأسیس شد و اکنون سرمایه آن به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. هدف ما افزایش سرمایه صندوق به ۱۰۰ میلیارد تومان و جهت‌دهی منابع آن به سمت جذب سرمایه‌گذاران و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

نصیری رشد کمی و کیفی شرکت‌های فناور استان را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند دانست و گفت: تعداد شرکت‌ها و هسته‌های فناور مستقر از حدود ۷۰ واحد در دو سال پیش به بیش از ۱۴۰ واحد رسیده است. در این مدت چندین رویداد از جمله کمپ هوش مصنوعی، استارت‌آپ‌ویکندها و مراکز نوآوری در شهرستان‌ها برگزار شده و تعامل پارک با دانشگاه‌ها و صنایع به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های فناور استان موفق به ساخت تجهیزات پیشرفته از جمله ویلچر هوشمند خودران و سامانه‌های مدیریت ولتاژ بالا شده‌اند، افزود: بسیاری از صنایع بزرگ استان از توان شرکت‌های دانش‌بنیان بومی در رفع نیازهای فنی خود بهره می‌برند و لازم است درصدی از خریدهای این صنایع به محصولات فناورانه داخلی اختصاص یابد.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان کمبود فضای اداری و تولیدی در محدوده شهری بندرعباس و محدودیت منابع انسانی و بودجه‌ای را از چالش‌های اصلی این مجموعه عنوان کرد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تلاش داریم از اعتبارات مالیاتی صنایع برای ساخت زیرساخت‌های جدید فناوری استفاده کنیم.