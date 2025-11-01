معاون مهندسی آب و فاضلاب با اشاره به تفاوت جدی قیمت تمام شده آب و نرخ فروش آن گفت: قیمتی که به طور متوسط برای قبض مشترکین کم مصرف‌ محاسبه می‌شود، کمتر از ۲۰ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، درباره تعرفه آب مشترکین خانگی گفت: شفاف‌سازی، ساده‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره مصرف و نحوه محاسبه تعرفه‌ها از اولویت‌های ما بود و علاوه بر این، تعرفه‌ها باید پلکانی می‌شد تا مشوقی برای کم‌مصرف‌ها باشد و تعرفه پرمصرف‌ها نیز افزایش یابد.

علویان صدر گفت: با توجه به فعال بودن سیاست‌های حمایتی و تشویقی وزارت نیرو برای مشترکین کمتر از الگوی مصرف، رقمی که به طور متوسط برای قبض مشترکین کم مصرف‌تر از الگو محاسبه می‌شود، کمتر از ۲۰ هزار تومان در ماه است و این نرخ بیانگر سیاست‌های وزارت نیرو در موضوع تعرفه‌ها خواهد بود، زیرا با مصرف بیش از الگو، تعرفه‌ها تا چندین برابر افزایش می‌یابد. هرکس نتواند از الگوی مصرف تبعیت کند، رقم قبض او بالاتر خواهد بود، به عنوان مثال حدود ۳۴ درصد از مشترکین ما زیر الگو مصرف می‌کنند و اگر در ماه حدود ۵ متر مکعب آب مصرف کنند، رقم قبض آنها ۱۴ هزار ۸۰۰ تومان خواهد بود و اگر مصرف آنها ۱۱ متر مکعب باشد، با محاسبه آبونمان و همه ضرایب، رقم قبض آنها ۴۴ هزار و ۵۰۰ خواهد بود. الگوی مصرف برای یک خانواده در تهران، ۱۲ متر مکعب است و رقم قبض این خانواده‌ها ماهانه ۵۱ هزار تومان محاسبه شده است.

او با تاکید بر افزایش پلکانی رقم قبض آب مشترکین پرمصرف افزود: اگر خانواده‌ای دو برابر الگو، یعنی ۲۴ متر مکعب آب، مصرف کند، رقم قبض او ۳۰۰ هزار تومان بود که کماکان بازدانده نیست. در صورت مصرف سه برابر به علاوه یک متر مکعب بالاتر از الگوی مصرف، یعنی ۳۷ متر مکعب آب، مشترک پر مصرف باید یک میلیون تومان هزینه قبض آب پرداخت کند، اما بازدارندگی برای مصرف بیش از الگو، باید افزایشی دوچندان داشته باشد؛ بر این اساس هنوز مدیریت مصرف در خانوار محقق نشده است. البته اصلاح الگوی مصرف تنها از مسیر پلکانی کردن رقم قبوض نیست و نمی‌خواهیم فشاری به خانواده‌ها وارد کنیم، بنابراین تلاش می‌کنیم با کار فرهنگی همراهی مردم را به دست بیاوریم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در خصوص قیمت تمام شده آب گفت: در سطح کشور، ۲۸ درصد حجم فروش آب تا الگوی مصرف است و این برابر ۴۸ درصد از کل مصرف‌کنندگان ما را شامل می‌شود و نرخ فروش ما، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، به ازای هر متر مکعب ۴۲۹ تومان است، در حالی که قیمت تمام شده آب برای شرکت آب و فاضلاب کشور ۴ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شد. برای مصرف‌کنندگان دو برابر الگو هزار و ۴۸۰ تومان می‌پردازیم و برای مصرف‌کنندگان بیش از سه برابر الگو نیز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کنیم که باز هم از قیمت تمام شده کمتر است.

علویان صدر افزود: در مناطق روستایی نرخ فروش هر متر مکعب آب ۲۲۸ تومان و قیمت تمام شده آن ۷ هزار و ۹۶۵ تومان است. به عبارت دیگر، در این مناطق تا مصرف سه برابر الگوی مصرف نیز هنوز ۷۴۴ تومان دریافت کرده و برای چهار برابر الگو، نرخ هر متر مکعب آب حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش آب بسیار زیاد است و با این ارقام نه‌تنها نمی‌توان اقتصاد آب را به روز کرد، بلکه امکان بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های موجود وجود ندارد، پس عملا فرآیند بهره‌برداری دچار اختلال می‌شود. امیدواریم با سیاست‌های اقتصادی صحیح، توازن میان نرخ فروش و قیمت تمام شده برقرار شود تا بر این اساس خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشیم.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: مصرف آب ، قبض آب
خبرهای مرتبط
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
سرانه مصرف آب خانوار‌های تهرانی در نیمه نخست امسال کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
آخرین اخبار
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
گره گشایی زیان انباشته خودروسازان با تخصیص تسهیلات ۲۰ همتی به قطعه سازان
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
۱۲ قرارداد جمع آوری گاز‌های مشعل امضا شد/جمع‌آوری ۹۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۶
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آبان‌ماه
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
سقف وام کارکنان بانک‌ها معادل تسهیلات جهش مسکن شد
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین می‌شود
قیمت خرید تضمینی جو و دانه های روغنی مصوب شد
آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اعلام شد+ فیلم
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم