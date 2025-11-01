باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- وضعیت جمعیت لرستان ناخوش‌حال است این را آمارها به وضوح نشان می‌دهد.

استان لرستان که روزی در رتبه ۱۶ کشوری قرار داشت، امروز با شیب نزولی جمعیت مواجه شده است.

به گفته فریبرز امیری، مدیرکل ثبت‌احوال لرستان، اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، در آینده پنجره جمعیتی مسدود می‌شود و راه نجات برای مقابله با پیری دشوار خواهد بود.

نکته نگران‌کننده، کاهش ۳۵ درصدی ولادت و ۳۲ درصدی ازدواج در استان است که نشان می‌دهد سیاست‌های فعلی پاسخگوی نیازها نیست. ترکیب خانواده‌ها نیز گویای واقعیت تلخی است: ۳۳.۸ درصد فرزند اول و ۳۸ درصد فرزند دوم.

درمان ناباروری؛ آرزوی محال برای لرستانی‌ه

کمبود مراکز درمان ناباروری به یکی از موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده است.

مریم کوشکی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از چالش‌های پیش رو می‌گوید: تجهیزات مرکز درمان ناباروری سطح سه بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده و با فعالیت ۲ مرکز خصوصی در استان، تعرفه بالای خدمات باعث می‌شود نیاز به این مرکز دولتی همچنان احساس شود.

خدمات تخصصی زنان نیز در استان با محدودیت‌های جدی مواجه است. در بسیاری از شهرستان‌ها، بیمارستان وجود دارد اما متخصص زنان نیست و بیماران مجبورند برای دریافت simplest خدمات به مراکز استان مراجعه کنند.

معضل مسکن؛ دیواری بلند مقابل جوانان

۳۷ هزار نفر در لرستان دارای شرایط مسکن حمایتی هستند این آمار را عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان اعلام می‌کند.

اما واقعیت این است که برای تامین زمین این تعداد متقاضی، حدود ۶۰۰ هکتار زمین نیاز است که تاکنون تنها ۱۴۴ هکتار آن تامین شده است.

میرزایی با اشاره به محدودیت‌ها می‌گوید: در برخی شهرها مانند سراب دوره و کوهدشت، زمین دولتی برای مسکن جوانی جمعیت وجود ندارد.

این در حالی است که براساس قانون، خانوارهایی که سه فرزند دارند حق دریافت زمین یا مسکن دارند.

فرهنگ‌سازی؛ راهی طولانی برای تغییر نگرش

در کنار چالش‌های اقتصادی و خدماتی، تغییر نگرش فرهنگی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در افزایش نرخ جمعیت است.

فرهاد دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، از برنامه‌های فرهنگی در این زمینه خبر می‌دهد:مشاوره‌های رایگان ازدواج در ۲۹ مرکز فعال استان ارائه می‌شود و یک دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت با حضور ۵۰ مدرس برگزار شده است

اما آمارهای ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که تغییر نگرش‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت است. میانگین سن طلاق در مردان ۳۸.۶ و در زنان ۳۳.۵ سال است که نشان از عمق تغییرات فرهنگی دارد.

بیمه سلامت؛ نقطه روشنی در تاریکی

دکتر محسن اسدبیگی، مدیرکل بیمه سلامت لرستان، از تحت پوشش قرار گرفتن سه هزار و ۸۶۴ زوج نابارور در استان خبر می‌دهد:در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، ۷۰ درصد هزینه‌های عمل آی‌وی‌اف و تمام آزمایش‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

این خدمات تاکنون منجر به پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد تومان هزینه درمانی برای زوج‌های نابارور شده است.

رویایی که به واقعیت نمی‌پیوندد

اجرای قانون جوانی جمعیت در لرستان بیش از آنکه نیازمند قوانین جدید باشد، نیازمند عزمی جدی برای رفع موانع موجود است.

چالش‌های اقتصادی از جمله مشکل مسکن و اشتغال، محدودیت‌های خدماتی در حوزه درمان، و تغییر نگرش‌های فرهنگی، موانع جدی در مسیر افزایش نرخ جمعیت استان هستند.

پنجره جمعیتی طلایی لرستان فرصتی است که به سرعت در حال بسته شدن است. اگر امروز اقدام جدی صورت نگیرد، فردا برای جبران آن بسیار دیر خواهد بود.