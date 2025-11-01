شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله صادقیه شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب به عنوان یکی از عناصر حیاتی برای حفظ سلامتی و عملکرد صحیح بدن، مخصوصاً در کودکان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

فصل پاییز امسال را در حالی سپری می‌کنیم که شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل قطعی آب مواجه شدند؛ بطوریکه شهروندان ساعت‌های طولانی باید در انتظار وصل شدن آب بمانند. این مشکل در خانواده‌ها با داشتن فرزند دانش آموز و یا نوزاد و یا حضور بیمار در منزل دو چندان می‌شود.

شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی از قطعی آب در محله صادقیه شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خیابان سازمان آب در منطقه صادقیه شهر تهران از ساعت ۷ دیشب اب قطع شده وهنوز وصل نشده است. پیگیری‌های ما از اداره آب و فاضلاب به نتیجه مطلوبی نرسیده است. لطفا پیگیری کنید.

