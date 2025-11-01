باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور در نشست خبری آغاز شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو، گفت: دوره نمایشگاه نانو با حضور حدود ۱۵۲ شرکت و نهاد، فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردهای حوزه فناوری نانو و محصولات دانشبنیان ایرانی فراهم کرده است. مسئولان بر روند رو به رشد این صنعت در کشور تأکید دارند و از توسعه چشمگیر محصولات نانو در سالهای اخیر خبر میدهند.
او گفت: بر اساس اعلام ستاد نانو، تعداد محصولات نانو تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۷۳۵ محصول رسیده است؛ این در حالی است که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۷۴ محصول بود. هر محصول نانو علاوه بر دارا بودن ویژگیهای دانشبنیان، از لحاظ مقیاس نانویی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین تعداد شرکتهای فعال در این حوزه از ۳۵۹ شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور اظهار کرد: یکی از اهداف کلیدی ستاد نانو در سال جاری، تولید روزانه یک محصول جدید نانو است که تا کنون این برنامه با موفقیت پیش رفته و حتی چند روز جلوتر از برنامه قرار دارد. مسئولان امیدوارند تا پایان سال، روند افزایشی تولید محصولات نانو ادامه یابد و شاهد رشد بیشتری در این حوزه باشند.
افشین گفت: سرمایهگذاری دولت در حوزه نانو از دهه ۸۰ تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این سرمایهگذاری اکنون بازده قابل توجهی داشته است. درآمد حاصل از محصولات نانو در سال ۱۴۰۳ به ۹۷ همت رسیده است که معادل بازگشت حدود ۱۰ درصد سرمایه اولیه دولت به صورت ارزش افزوده و مالیات است. از این میزان، ۹۰ درصد بازار داخلی و حدود ۱۰ درصد نیز صادرات محصولات نانو بوده که معادل ۱۸۳ میلیون دلار برآورد شده است.
او گفت: ارزش بازار نانو در کشور به بیش از ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است و این موضوع نشاندهنده تأثیر سرمایهگذاریهای بلندمدت دولت در حوزههای علم و فناوری است. مسئولان تأکید دارند که توسعه صنایع آیندهساز مانند نانو، کوانتوم، هوش مصنوعی و زیستفناوری، نیازمند سرمایهگذاریهای هوشمندانه امروز است تا اقتصاد فردا بتواند پایدار و پیشرو باشد.
افشین تصریح کرد: نمایشگاه شانزدهم نانو از روز یکشنبه تا چهارشنبه این هفته برگزار میشود و در روز دوشنبه ساعت ۹ صبح، جوایز صادرکنندگان نمونه حوزه نانو به فعالان این عرصه تقدیم خواهد شد. مسئولان از عموم علاقهمندان دعوت کردهاند تا از این نمایشگاه دیدن کرده و با آخرین دستاوردهای فناوری نانو آشنا شوند.