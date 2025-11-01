باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه پویانمایی « لینا لونا» از تولیدات مرکز پویانمایی صبا که با هدف انتقال مفاهیم اخلاقی، انسانی و دینی به زبانی کودکانه تهیه شده است؛ شنبه تا سهشنبه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ روانه آنتن شبکه دو میشود
این مجموعه که اقتباسی از آثار خانم کلر ژوبرت است، با اشعار دلنشین مصطفی رحماندوست و موسیقی اصیل ایرانی ساخته مهدی زارع، در ۱۸ قسمت به تهیهکنندگی و کارگردانی امیر کساوندی آماده پخش شده است.
«لینا لونا» با بهرهگیری از فضای رنگارنگ و شاد، ضمن روایت ماجراهای آموزشی و تخیلی دو شخصیت اصلی خود، تلاش دارد تا در قالبی موزیکال و سرگرمکننده، مهارتهای زندگی، دوستی، محبت و مهربانی را به خردسالان بیاموزد.
به گفته کارگردان اثر، موزیکال بودن بخشهایی از مجموعه و استفاده از نغمهها و لالاییهای ایرانی از مهمترین ویژگیهای این پویانمایی است؛ عاملی که به گفته او «باعث میشود ذهن و گوش مخاطب خردسال از همان دوران کودکی با آواها و ملودیهای ایرانی آشنا شود.»
مجموعه پویانمایی «لینا لونا» از شنبه ۱۰ آبانماه هر هفته روزهای شنبه تا سهشنبه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.