با هدف ارتقای خدمات درمانی بیماران کلیوی، ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان هرمزگان تحویل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار هرمزگان گفت: این دستگاه‌ها با همکاری وزارت بهداشت، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه شده که در بیمارستان‌های استان نصب و راه‌اندازی می‌شود.

محمد آشوری تازیانی افزود: دستگاه‌های قبلی بیش از۱۰سال عمرکاری داشتند و در معرض فرسودگی بودند که تجهیزات جدید با اعتباری بیش از۱۳۰ میلیارد تومان، جایگزین شد.

وی گفت: نوسازی و تجهیز بیمارستان‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار است و طرح‌های مشابهی نیز در حوزه آمبولانس و تجهیزات اورژانسی اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: با بهره‌برداری از این دستگاه‌ها، ظرفیت ارائه خدمات دیالیز در استان بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و زمان انتظار بیماران برای نوبت درمان کاهش خواهد یافت.

دکتر پژمان شاهرخی افزود: در حال حاضر ۸۰۷ بیمار دیالیزی در استان وجود دارد و۲۲۰ تخت دیالیز داریم که از این تعداد،۱۶۰ تخت فعال و۶۰ تخت فرسوده است.

وی گفت:۵۰ درصد دستگاه‌های دیالیز استان بیش از۱۰ سال عمر و بیش از۳۰ هزار ساعت کارکرد داشته‌اند و بر اساس شاخص کشوری باید به ازای هر ۴ بیمار یک دستگاه دیالیز در دسترس باشد؛ در حالی که پیش از این، در استان به ازای هر ۶ بیمار تنها یک دستگاه وجود داشت.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: دستگاه دیالیز ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
افزایش شمار تخت‌های بیمارستانی هرمزگان+فیلم
افزوده شدن ۱۱ دستگاه دیالیز مجتمع درمانی پیامبر اعظم بندرعباس
خدمات ماندگار دولت مردمی در تجهیز مراکز درمانی استان هرمزگان
بهره‌برداری از بخش ام آر آی بیمارستان شهرستان پارسیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف قاچاق سوخت سازمان یافته در هرمزگان 
آخرین اخبار
کشف قاچاق سوخت سازمان یافته در هرمزگان 
اعلام مسیر‌های یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در هرمزگان
حادثه تیراندازی محور بندرعباس – رودان در دست بررسی است
اهدای ۸۵ دستگاه دیالیز به بیمارستان‌های هرمزگان
رشد دوبرابری شرکت‌های فناور هرمزگان / صندوق پژوهش و فناوری به سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی رسید