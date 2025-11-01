باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار هرمزگان گفت: این دستگاه‌ها با همکاری وزارت بهداشت، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه شده که در بیمارستان‌های استان نصب و راه‌اندازی می‌شود.

محمد آشوری تازیانی افزود: دستگاه‌های قبلی بیش از۱۰سال عمرکاری داشتند و در معرض فرسودگی بودند که تجهیزات جدید با اعتباری بیش از۱۳۰ میلیارد تومان، جایگزین شد.

وی گفت: نوسازی و تجهیز بیمارستان‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار است و طرح‌های مشابهی نیز در حوزه آمبولانس و تجهیزات اورژانسی اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: با بهره‌برداری از این دستگاه‌ها، ظرفیت ارائه خدمات دیالیز در استان بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و زمان انتظار بیماران برای نوبت درمان کاهش خواهد یافت.

دکتر پژمان شاهرخی افزود: در حال حاضر ۸۰۷ بیمار دیالیزی در استان وجود دارد و۲۲۰ تخت دیالیز داریم که از این تعداد،۱۶۰ تخت فعال و۶۰ تخت فرسوده است.

وی گفت:۵۰ درصد دستگاه‌های دیالیز استان بیش از۱۰ سال عمر و بیش از۳۰ هزار ساعت کارکرد داشته‌اند و بر اساس شاخص کشوری باید به ازای هر ۴ بیمار یک دستگاه دیالیز در دسترس باشد؛ در حالی که پیش از این، در استان به ازای هر ۶ بیمار تنها یک دستگاه وجود داشت.

منبع: صداوسیما