رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان فرد کلاهبرداری را که از ۱۷ نفر مبلغ ۱۶ میلیارد تومان را اخاذی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ضرغام آذین اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی انجام شده کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی مشخص شد فردی به هویت معلوم در یکی از روستا‌های استان‌های غربی که شغل وی آهن فروش بوده با ترغیب و تشویق مردم به پرداخت سود هنگفت و نامتعارف اقدام به جمع آوری مبالغ میلیاردی از همکاران خود و سایر شهروندان کرده و بعد از پرداخت مبالغی جزئی به عنوان سود و اخذ جلب اعتماد آنها متواری می‌شود.

وی افزود: با انجام استعلامات لازم شکات پرونده شناسایی و ضمن اخذ اطلاعات جامع از آنان و معرفی به مرجع قضایی برای طرح شکایت، درنهایت با تجمیع پرونده‌ها در یک شعبه بازپرسی واحد، مشخص شد متهم از ۱۷ نفر از شکات در مجموع مبلغ ۱۶ میلیارد تومان اخاذی کرده است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس با جمع آوری مستندات مربوطه و تکمیل پرونده، پس از انجام تحقیقات و تجمیع اطلاعات، درنهایت طی اقدامات فنی گسترده متهم را که در یکی از استان‌های جنوبی مخفی شده بود با هماهنگی قضایی دستگیر و با قرار وثیقه سنگین روانه زندان کرد.

سردار آذین ضمن توصیه به شهروندان تصریح کرد: فریب کسانی که مدعی سود هنگفت جهت سرمایه گذاری هستند را نخورید و پیش از هرگونه پرداخت وجهی هویت و مجوز قانونی شرکت و یا افراد را از مراجع معتبر استعلام کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

منبع: پلیس

برچسب ها: کلاهبرداری ، پلیس آگاهی
