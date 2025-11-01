باشگاه خبرنگاران جوان _ شهرام مبارکی اظهار کرد: برابر آمار به دست آمده از سامانههای تردد شماری منصوب در محورهای جنوب استان طی این مدت ۴۸۳ هزار و ۴۷۲ انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی جنوب استان تردد داشتهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: محورهای ایرانشهر_ بمپور و بالعکس، منطقه آزاد چابهار – سه راهی نیکشهر و بالعکس و سرباز - ایرانشهر دارای بیشترین تردد در این مدت بودهاند.
مبارکی در ادامه گفت: بیشینه انباشت در روز ۴ مهر و به میزان ۱۴۱۴ وسیله نقلیه بوده است.
وی با اشار به این که بیشینه حضور وسایل نقلیه غیر بومی در روز ۱۳ مهر و معادل ۴۹ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده است عنوان کرد: بیشترین سهم ماندگاری وسایل نقلیه بین یک تا چهار روز بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان به سهم مقاصد سفر خودروها اشاره و تصریح کرد: بیشترین سفرها به مقصد کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انجام شده است.
وی همچنین از افزایش ۳ درصدی تماسها با سامانه ۱۴۱ نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و تأکید کرد: میزان پاسخگویی به این تماسها نیز ۴ درصد افزایش یافته است.
مبارکی در پایان به اهمیت وبسایت و اپلیکیشن ۱۴۱ بهعنوان منابعی هوشمند، سریع و همیشه در دسترس اشاره کرد که با ارائهی اطلاعات لحظهای از وضعیت راهها، به برنامهریزی بهتر سفرها و ارتقای ایمنی جادهای کمک شایانی میکنند.
منبع حمل و نقل جاده ای جنوب استان