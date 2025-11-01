باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با اعلام اینکه اقدامات ایالات متحده علیه این کشور با هدف توجیه جنگ و تصاحب ذخایر عظیم نفت و گاز انجام میشود، آمریکا را به شدت محکوم کرد.
مادورو در نشست پارلمانی کارائیب برای دفاع از صلح تأکید کرد: «حقیقت این است که ونزوئلا بیگناه است و تمام اقداماتی که علیه ما انجام میشود، برای توجیه یک جنگ، تغییر رژیم و دزدیدن ثروت عظیم نفتی ما است که بزرگترین ذخایر نفت و چهارمین ذخیره بزرگ گاز جهان محسوب میشود.»
این اظهارات در پی انتشار گزارشی مطرح شد که ادعا میکرد ایالات متحده در حال تدارک حمله به سایتهای نظامی در ونزوئلا است.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدام نظامی در داخل خاک ونزوئلا در حال بررسی است یا خیر، به طور خلاصه پاسخ داد: «خیر».
افزون بر این، پنتاگون اخیرا دستور اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب صادر کرده است. ناو «یواساس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هستهای نیروی دریایی آمریکا است که واشنگتن آن را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی خود معرفی میکند.
منبع: پراودا