رئیس‌جمهور ونزوئلا، با محکومیت شدید اقدامات آمریکا اعلام کرد اتهامات واشنگتن برای توجیه جنگ و تصاحب ذخایر عظیم نفت و گاز این کشور طراحی شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، با اعلام اینکه اقدامات ایالات متحده علیه این کشور با هدف توجیه جنگ و تصاحب ذخایر عظیم نفت و گاز انجام می‌شود، آمریکا را به شدت محکوم کرد.

مادورو در نشست پارلمانی کارائیب برای دفاع از صلح تأکید کرد: «حقیقت این است که ونزوئلا بی‌گناه است و تمام اقداماتی که علیه ما انجام می‌شود، برای توجیه یک جنگ، تغییر رژیم و دزدیدن ثروت عظیم نفتی ما است که بزرگ‌ترین ذخایر نفت و چهارمین ذخیره بزرگ گاز جهان محسوب می‌شود.»

این اظهارات در پی انتشار گزارشی مطرح شد که ادعا می‌کرد ایالات متحده در حال تدارک حمله به سایت‌های نظامی در ونزوئلا است.

پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدام نظامی در داخل خاک ونزوئلا در حال بررسی است یا خیر، به طور خلاصه پاسخ داد: «خیر».

افزون بر این، پنتاگون اخیرا دستور اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب صادر کرده است. ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی آمریکا است که واشنگتن آن را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی خود معرفی می‌کند.

منبع: پراودا

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
رئیس‌جمهور ونزوئلا: تابعیت حامیان حمله آمریکا لغو می‌شود
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
آخرین اخبار
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
درمان ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان
رشد پنج‌برابری واردات کالا از مسیر ریلی خواف-هرات
حماس گزارشی از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل را به ترکیه ارائه کرد
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت فرهنگ مشترک ایران و افغانستان در تهران
بازدید دانش‌آموزان افغانستانی از المپیک فناوری برای الهام‌گیری و باور توانایی‌ها
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دارندگان "آمایش ۱۷" مدارک خود را به‌روز کنند
تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
سازمان ملل: حملات اسرائیل هنگام برداشت زیتون سبک زندگی فلسطینیان را تهدید می‌کند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
الجولانی به واشنگتن سفر خواهد کرد
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
بازداشت فرد مظنون به ارتباط با داعش در فرانسه
پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند