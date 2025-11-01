وزیر نیرو با تاکید بر رعایت الزامات پدافندغیرعامل در حوزه آب و برق گفت: تا پایان امسال در هزار نقطه کشور نیروگاه تولید پراکنده احداث می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی در رزمایش پایداری برق ادرات در شرایط بحران گفت: باید از ظرفیت ذخیره سازها برای مدیریت انرژی استفاده شود؛ از این رو تلاش می شود ظرفیت قابل توجهی از ذخیره سازها در کشور ایجاد شود.

وی در باره شرایط حساس و آمادگی های لازم برای آن ادامه داد: باید صنعت آب و برق برای زمان های بحرانی دستورالعملی داشته باشد تا در زمان وقوع بحران با آن مقابله کند.

وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه انرژی آب و برق، افزود: پدافند غیرعامل هزینه‌های دشمن را افزایش می دهد و نیازهای پدافندی خودی را کاهش می دهد.

علی آبادی آب و برق را دو عنصر حیاتی در زندگی روزمره دانست و در عین حال افزود: مراکز حساس نیز باید از این خدمات بهره مند ببرند و نگرانی کمتری را حس کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیروگاه برق ، انرژی برق
