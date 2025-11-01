تیم فوتبال استقلال در بازی با الوحدات اردن در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهار بازیکن خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان به مصاف تیم الوحدات اردن می‌رود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیدار رفت که در تهران برگزار شد، موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر و با گل‌های یاسر آسانی و منیر الحدادی حریف خود را شکست دهند. با توجه به هم‌امتیاز بودن دو تیم در جدول گروهی، کسب سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شانس صعود به مرحله حذفی داشته باشد.

در آستانه این مسابقه، روزبه چشمی کاپیتان استقلال که در بازی مقابل چادرملو مصدوم شده بود، هنوز دوران نقاهت خود را سپری می‌کند و آمادگی حضور در میدان را ندارد. به این ترتیب او دیدار مقابل الوحدات را از دست داده است.

همچنین حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کشاله ران در بازی برابر آلومینیوم اراک، قادر به همراهی تیمش در سفر به اردن نخواهد بود.

از دیگر غایبان استقلال در این دیدار می‌توان به علیرضا کوشکی اشاره کرد. وینگر چپ آبی‌پوشان به دلیل محرومیت در بازی مقابل الوحدات حضور نخواهد داشت. با توجه به عملکرد مطلوب حسین گودرزی در پست مدافع چپ، احتمال دارد ابوالفضل جلالی که در ابتدای فصل جزو بازیکنان اصلی ترکیب بود، اما در چهار دیدار اخیر نیمکت‌نشین شده است، در غیاب کوشکی یک خط جلوتر و در پست وینگر به میدان برود.

در کنار این بازیکنان، موسی جنپو هافبک مالیایی استقلال نیز هنوز از بند مصدومیت رها نشده است. طبق اعلام ساپینتو، او پس از پایان تعطیلات فیفادی پیش‌رو قادر خواهد بود به میادین بازگردد، بنابراین در دیدار برابر الوحدات نیز غایب خواهد بود.

با این شرایط، استقلال در دیدار حساس خود مقابل نماینده اردن چهار بازیکن کلیدی را در اختیار نخواهد داشت. باید دید شاگردان ساپینتو با وجود این غیبت‌ها می‌توانند در مسابقه خارج از خانه برابر الوحدات نتیجه مطلوبی بگیرند یا خیر.

