رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل بوده و تفاوتی نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید پورمحمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های داخلی برای تولیدات حوزه‌های مختلف اظهار داشت: امروز در برنامه و بودجه، نمایشگاه‌ای از توانمندی‌های جهاد دانشگاهی برای عرضه و معرفی دستاوردها و تولیدات خود برگزار شد. 

وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای ارایه توانمندی‌های شرکت‌های جهاد کشاورزی بود تا این دستاوردها در قالب برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌‌ها مورد حمایت جدی قرار بگیرند. در ادامه پنل‌های تخصصی با حضور این دست اندر کاران و نمایندگان نهادهای دولتی برگزار می‌شود که در این پنل‌ها درباره  قابلیت‌ها و توانمندی‌های معرفی شده در نمایشگاه  بحث و گفت وگو خواهد شد و در نتیجه تفاهمات، برنامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که منابع ما به صورت هدفمند به این سمت این تولیدات حرکت کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدف نهایی جلوگیری خروج ارز از کشور گفت: در حال حاضر برای تامین همین محصولاتی که در این نمایشگاه معرفی شد حجم قابل توجهی ارز  پرداخت می‌شود و واردات گران برای همین تولیدات داخلی داریم بدون اینکه برای آنها خدمات پس از فروش نداشته باشیم حال اینکه امروز محققان و دانشمندان ما در داخل همین محصولات وارداتی را تولید می‌کنند  و باید مورد حمایت قرار بگیرند.

پورمحمدی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده با همین محصولات ظرف ٣ سال آینده از خروج  ١.۵ میلیارد دلار از کشور برای واردات جلوگیری می‌کنیم.  

وی افزود: در کشورمان ۴ میلیون کشاورز فعال هستند که اگر امکانات و موارد مورد نیاز کشاورزی را از محل تولیدات داخلی در اختیار آنها قرار دهیم در معیشت آنها بسیار  اثر گذار خواهد بود. باید بتوانیم این این بودجه های پراکنده را هدفمند کنیم.

پورمحمدی با اشاره به محصولات این نمایشگاه برای جبران ناترازی‌ انرژی در کشور گفت: محصولات و توانمندی‌های معرفی شده فوق العاده بوده، یکی از موضوعات خورشیدی، تامین اینورتر است که بومی شده آن در این نمایشگاه معرفی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره جزییات کالابرگ آبان ماه گفت: یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد و شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: احتمال دارد تعداد اقلام کالا برگ کمتر شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مگر علم غیب دارید که بدانید کی ثروتمند است وکی ثروتمند تست یکی خانه قولنامه ای دارد از ده خانه سند دار ارزش دارد از کجا تشخیص می دهی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمت کند شهید رئیسی عزیز را که چقدر با صلابت به فکر سفره مردم بخصوص دهک های پایین و کارگران زحمتکش بودند .
دستور میدادند ، اقدام میکردند و مهمتر اینکه تا آخرش هم پیگیری میکردند .
مرفهین بی درد ...
دشمنان داخلی ...
دشمنان خارجی ...
و ..........
دست به دست همدیگه دادند و از شهادت این مرد خدمتگزار سرور و شادی میکردند ...!
تاوان و مجازات الهی فقط مختص آخرت نیست .
منتظر تاوان‌های سخت و سنگین دنیوی هم باشید ‌.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینهم یک آپارتاید است به یکی میدهند به یکی نمیدهند
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شرکت های تولید کننده لوازم گرمایشی آبان ماه ۲۰ درصد گران کردند مانند لورچ و ای انرادیاتور
نظارت کجاست؟!
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مسولین , مسول من هست که مثل من زندگی کنه نه لاکچری
مثل من با خفت مثل من کارگر با بی بدبختی و بی خانمان
و زن و بچه اش با فقر زندگی کنه
من مسئول علوی می خوام نه دروغگو که نمی تواند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رسول مرادی
۲۱:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینقدر ملت را اذیت نکنید نکنید بابا نکنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
لعنت خدا بر کسی که یارانه حقوق بگیر زیر خط فقر را قطع کرده است.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
میلیونها لعنت نه یک لعنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تا کی باید این ادامه داشت باشد خودتون میدانید که تورم بیکاری گرانی کمر ملت را خم کردی چرا به این روز افتادیم باید آنها محاکمه باشد
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مردم ناسپاسی نکنید
همین هم از دستمون میره
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تو مشخصه دهک ۸ و ۹ هستی و با کلک خودتو در دهک های پایین انداختی یا اشتباه دولت بوده و مشخصه که یارانه و کالابرگ نا حق میگیری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اخرش کی این کالابرگ رامیدین البته این ازصدقه سررهبرعزیرچندجا خوندم سفارش رهبرگلم بوده که خیلی سفارش کردپ خدانگهداررهبرجانم باشه
۱۹
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به طور منظم اول هر ماه واریز شود یا آخر هر ماه خیلی خوب است
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اول هر ماه باشه خیلی بهتره
ممنون از طرح کالابرگ
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دروغ دروغ دروغ.......پدر مردم درامد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اکثر مردم زیر خط فقرند و شما فقط وعده و وعید می دهید
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مراقب باشید کالابرگ دختر و داماد رئیس جمهور از قلم نیوفتد
۴
۶
پاسخ دادن
