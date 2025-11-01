باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روزنامه البیان امارات، «عبدالمجید حسین» نایبرئیس هیئتمدیره باشگاه شباب الاهلی، در گفتوگو با رسانهها، درباره آخرین وضعیت سردار آزمون، مهاجم ایرانی این تیم توضیحاتی ارائه داد و هواداران را از روند درمان او مطمئن کرد.
او اعلام کرد که آزمون چند هفته پیش تحت عمل جراحی موفقی قرار گرفته و اکنون در مرحله درمان و توانبخشی به سر میبرد. به گفته وی، بر اساس گزارشهای پزشکی، انتظار میرود آزمون طی یک تا دو ماه آینده به میادین بازگردد.
عبدالمجید حسین با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت موفق مهاجم ایرانی، گفت: پس از بهبودی کامل، سردار آزمون میتواند با آمادگی بالا به تیم کمک کند، بهویژه در مقطعی که باشگاه بیش از هر زمان دیگری به حضور همه بازیکنانش نیاز دارد. او افزود: با پیشرفت رقابتها، اهمیت مسابقات افزایش مییابد و تیم باید با تمرکز بیشتری وارد میدان شود.
نایبرئیس هیئتمدیره شباب الاهلی همچنین از رضایت هیئتمدیره شرکت فوتبال باشگاه نسبت به عملکرد کادر فنی، اداری و بازیکنان خبر داد و گفت: «تمام اعضای تیم میدانند که باید همیشه بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.» او تأکید کرد شباب الاهلی در تمام رقابتها تیمی مدعی است، حتی اگر در برخی دیدارها شانس با او همراه نباشد.
عبدالمجید حسین ابراز امیدواری کرد که روند رو به رشد تیم ادامه یابد و بازیکنان در هفتههای آینده گلهای بیشتری به ثمر برسانند تا جایگاه باشگاه در جدول تثبیت شود.
او در پایان با اشاره به تعطیلی موقت رقابتهای لیگ ادنوک امارات گفت: «در حال حاضر تمرکز شباب الاهلی روی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ است، چرا که در دور چهارم این رقابتها باید در شهر دوحه به مصاف الدحیل قطر برویم.»
عبدالمجید حسین تأکید کرد که تمام مسابقات برای شباب الاهلی از اهمیت بالایی برخوردارند و اولویت اصلی کادر فنی، آمادهسازی کامل بازیکنان برای ادامه رقابتهاست.
او در پایان از هواداران خواست همچنان از تیم حمایت کنند تا شباب الاهلی بتواند با تکیه بر اتحاد و روحیه جمعی، پیروزیهای بیشتری به دست آورد.