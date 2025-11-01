ورودی دوم ایستگاه متروی هلال احمر با صرف هزینه‌ای در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدیاشار لطفی، مجری خط ۷ متروی تهران با اعلام مطلب فوق، گفت: ایستگاه مترو هلال احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و از همان موقع، برنامه ریزی برای ساخت ورودی جنوبی ایستگاه مدنظر قرار گرفت.

احداث و تکمیل این ورودی فارغ از رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای ایستگاه‌های مترو، مشکل تردد پرخطر عابران پیاده از عرض خیابان هلال احمر را نیز برطرف خواهد کرد؛ خصوصاً با توجه به عبور و مرور اتوبوس‌ها از این معبر، مسافران ایستگاه هلال احمر درخواست‌های زیادی مبنی بر راه‌اندازی ورودی جنوبی آن داشتند.

لطفی با بیان اینکه مجموع هزینه عملیات ساختمانی و تجهیزات ورودی دوم ایستگاه هلال احمر به رقم ۱۸۰ میلیارد تومان می‌رسد، افزود: این ورودی در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده و تا سه هفته آینده قابلیت بهره برداری پیدا خواهد کرد.

نکته مهم اینکه ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به گونه‌ای طراحی شده که نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر طی ساعات بهره برداری از ایستگاه را نیز ایفاء خواهد کرد.

گفتنی است، با افتتاح ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر در خط ۷ متروی تهران، جمع ورودی‌های جدید تکمیل شده در این دوره مدیریت شهری به عدد ۲۰ می‌رسد.

