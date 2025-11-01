باشگاه خبرنگاران جوان _ بندر شهید بهشتی چابهار با رشد چشمگیر فعالیت‌های تجاری و ورود مستمر کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی، به‌سرعت در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی واردات و تجارت شرق کشور گام برمی‌دارد.

علیرضا نورا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، با اشاره به این روند رو به رشد گفت: چابهار با موقعیت راهبردی و زیرساخت‌های رو به توسعه، توانایی تبدیل‌شدن به پایلوت ملی واردات کالا‌های اساسی را دارد. این دستاورد حاصل تلاش مستمر و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی است.

فرماندار ویژه چابهار همچنین از افزایش صادرات شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر حجم صادرات چابهار بیش از یک‌میلیون تن از میزان واردات پیشی گرفته و عمدتاً شامل مواد معدنی و سیمان است؛ موضوعی که جایگاه چابهار را به‌عنوان یک هاب تجاری و اقتصادی کلیدی در شرق کشور تثبیت می‌کند.

نورا با اشاره به چشم‌انداز آینده واردات کالا‌های اساسی افزود: چابهار می‌تواند نخستین بندر کشور در تأمین برنج‌های وارداتی از هند و پاکستان باشد و ظرفیت انبارش و تخلیه روزانه بیش از ۷۰۰ کامیون در این بندر، امکان توزیع سریع و کارآمد کالا‌های اساسی را فراهم کرده است.

وی همچنین از همکاری خط مستقیم کشتیرانی بین بنادر کراچی و چابهار خبر داد و گفت این مسیر نقش مؤثری در تسهیل واردات برنج و سایر کالا‌های اساسی به کشور ایفا خواهد کرد.

به گفته فرماندار ویژه چابهار، تاکنون بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان (۲۲ همت) سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های بندر شهید بهشتی انجام شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل ایجاد مخازن ذخیره‌سازی، تجهیزات بندری، انبار‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل ترکیبی است که به‌طور مستقیم به رشد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش امنیت غذایی شرق کشور کمک می‌کند.

در همین راستا، نشست بررسی روند تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی در بندر شهید بهشتی با ریاست دکتر نورا و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و فرمانده سپاه شهرستان برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد کارگروه ویژه تسریع تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی تشکیل شود تا جایگاه بندر چابهار به‌عنوان پایلوت ملی واردات کالا‌های اساسی بیش از پیش تثبیت گردد.

با رشد پرشتاب فعالیت‌های بندری، افزایش صادرات و ورود سرمایه‌گذاری‌های کلان، بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان نقطه طلایی تجارت دریایی ایران در شرق کشور چشم‌انداز توسعه‌ای نوینی را برای منطقه و اقتصاد ملی رقم می‌زند.

منبع فرمانداری چابهار