باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمجید رحمانی اظهار کرد: ما قصد داریم علاوه بر خودرو‌های گشت حامی‌شهر فعلی، تعداد بیشتری را به مجموعه اضافه کنیم و بخشی از این خودرو‌ها را در اختیار مناطق مختلف شهر قرار دهیم تا خدمات‌رسانی به صورت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر انجام شود.

وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی ما، تخصصی کردن خدمات است. به این معنا که خودرو‌های ویژه ارائه خدمات به معتادین متجاهر، کودکان کار، متکدیان و دیگر گروه‌های هدف را از یکدیگر جدا خواهیم کرد. مقدمات این کار انجام شده و با هماهنگی و همکاری مجموعه مدیریت شهری، امیدواریم در ماه‌های آینده این اقدام به مرحله اجرا برسد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان چشم‌انداز آینده طرح گفت: احتمالاً در آینده نزدیک ۵۰ دستگاه خودروی ون در سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت آنها در بحث آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

