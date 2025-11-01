باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - عبدالحمید احمدی، قائم‌مقام جهاد دانشگاهی، در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های جهاد دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری نمایشگاه ظرفیت‌ها و دستاورد‌های شاخص این نهاد در محل سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نمایشگاه به مدت سه روز و در حوزه‌های مختلف از جمله فنی و مهندسی، سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و سایر حوزه‌های تخصصی فعالیت جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، آخرین دستاورد‌ها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی به نمایش گذاشته شده است.

احمدی با اشاره به برگزاری هم‌زمان پنل‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف افزود: این پنل‌ها با حضور پژوهشگران، محققان جهاد دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود. به گفته وی، بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است نشست تخصصی سه‌جانبه‌ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، جهاد دانشگاهی و معاونان طرح و برنامه دستگاه‌های اجرایی کشور هم‌زمان با نمایشگاه برگزار شود.

قائم‌مقام جهاد دانشگاهی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زمینه برای ارائه طرح‌های پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی و دستیابی به تفاهم برای اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: در این چارچوب تلاش می‌شود از ظرفیت‌های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی برای کمک به رفع چالش‌ها و ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف کشور استفاده شود.

او با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های کشور گفت: بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران ارشد دولت در یک سال گذشته، چالش‌هایی نظیر ناترازی در حوزه انرژی، مصرف بهینه آب، سلامت و امنیت غذایی از جمله مسائل اصلی کشور به شمار می‌رود. احمدی تأکید کرد: با تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های علمی، به‌ویژه جهاد دانشگاهی، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش این ناترازی‌ها و رفع مشکلات برداشت.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، اجتماعی و سلامت، طرح‌ها و پیشنهادات مشخص و عملیاتی دارد که نتایج آنها قابل‌استناد و آماده بهره‌برداری است. هدف اصلی این نمایشگاه و نشست‌های تخصصی، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و بهبود شرایط کشور است.