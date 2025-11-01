برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید قاضی طباطبایی در تبریز

  مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی با حضور مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در مسجد مقبره تبریز برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید قاضی طباطبایی در تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام وانقلاب اسلامی و با بیان اینکه شهدای گرانقدر در میدان جنگ و رزم به معراج الهی راه می‌یابند و به مقام عند ربهم می‌رسند گفت: کلمات و جملات نمی‌توانند مقام شهدا را بیان کنند لذا مقام و مرتبت شهدا قابل وصف نیست.

 رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: شما مردم شهید پرور تبریز و تاریخ ارزشمندتان نشان داده‌اید همیشه به دنبال علما و بزرگان بودید و هر حرکتی که در این خطه انجام شده یک یا چند عالم پیشرو بوده و شما پیرو آنها حماسه آفریدید و نقش کارسازتان را با خون شهیدانتان در تاریخ ثبت کردید.

شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌ عنوان نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و اولین امام جمعه تبریز منصوب شد و در آبان ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور و به شهادت رسید.

