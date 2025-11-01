سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت محصول سیب، از اواسط مهرماه در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: سطح زیر کشت سیب در این شهرستان ۱۹۲ هکتار بوده و پیشبینی میشود امسال حدود ۳۱۰۰ تن از این محصول برداشت شود.
او در ادامه با اشاره به نقش مهم باغداران در اقتصاد منطقه، افزود: در مجموع ۴۸۰ بهرهبردار در این بخش فعال هستند که معیشت آنان وابسته به کشت و تولید این محصول است.
صادقی گفت: برداشت محصول سیب از اواسط مهرماه آغاز شده و با توجه به شرایط آب و هوایی و کیفیت محصول، انتظار میرود امسال نیز همانند سالهای گذشته، محصولی باکیفیت و قابل رقابت به بازارهای داخلی و احتمالی صادراتی عرضه شود.
او افزود: توسعه باغهای سیب و افزایش بهرهوری در واحد سطح را از جمله اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور برشمرد و بر حمایت از باغداران برای ارتقای کیفیت و بازاریابی بهتر محصول تأکید کرد.