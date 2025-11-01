سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت محصول سیب، از اواسط مهرماه در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: سطح زیر کشت سیب در این شهرستان ۱۹۲ هکتار بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۱۰۰ تن از این محصول برداشت شود.

او در ادامه با اشاره به نقش مهم باغداران در اقتصاد منطقه، افزود: در مجموع ۴۸۰ بهره‌بردار در این بخش فعال هستند که معیشت آنان وابسته به کشت و تولید این محصول است.

صادقی گفت: برداشت محصول سیب از اواسط مهرماه آغاز شده و با توجه به شرایط آب و هوایی و کیفیت محصول، انتظار می‌رود امسال نیز همانند سال‌های گذشته، محصولی باکیفیت و قابل رقابت به بازار‌های داخلی و احتمالی صادراتی عرضه شود.

او افزود: توسعه باغ‌های سیب و افزایش بهره‌وری در واحد سطح را از جمله اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور برشمرد و بر حمایت از باغداران برای ارتقای کیفیت و بازاریابی بهتر محصول تأکید کرد.

برچسب ها: برداشت سیب ، تولید سیب
خبرهای مرتبط
میوه شب عید با کیفیت عالی و قیمت مصوب
آغاز توزیع سیب با قیمت مصوب دولتی در سیمرغ
برداشت سیب در آمل آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۵۶۸ تن گوشت مرغ در تهران
شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیاردی در چالوس
آمادگی بابلسر برای میزبانی مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان + فیلم
آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس از باغات شهرستان نور؛ تولید ۷۵۰۰ تنی
رونق باغ‌های سیب نور؛ معیشت ۴۸۰ خانوار در گردش چرخه برداشت
کاهش بارش‌ها در مازندران
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار»
آغاز طرح کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در مازندران
پیروزی شیرین وارش نوشهر مقابل شهر راز شیراز
حضور ۵ نماینده از مازندران در اردوی تیم ملی والیبال نشسته