باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی در نشست خبری، از برگزاری نخستین دوره نمایشگاه فَرِه ایران گفت: محصولاتی که در این دوره معرفی شدند، وارد بازار شده و آثار ملموس اقتصادی و اجتماعی و از نظر استراتژیک نیز اهمیت دارند.
وی هدف از برگزاری نمایشگاه فره ایران را معرفی دستاوردهای نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و فناوران به عموم مردم عنوان کرد و افزود: با این نمایشگاه، نتایج فعالیت نخبگان بهطور مستقیم در اختیار مردم قرار میگیرد.
سرکار همچنین خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نمادی از فعالیتهای معاونت علمی و فناوری است و تلاش میکنیم هر سال با برنامهریزی دقیقتر برگزار شود.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی درباره آثار اقتصادی نمایشگاه توضیح داد: این نمایشگاه هر سال برگزار خواهد شد و اثرات اقتصادی آن با محاسبات دقیق مشخص میشود.
وی درباره حمایتهای معاونت علمی افزود: تمام محصولات دانشبنیان از حمایتهای معاونت بهرهمند هستند و محصولاتی که در این نمایشگاه رونمایی میشوند، مشمول حمایتهای ویژه خواهند شد.
سرکار در پاسخ به پرسشی درباره تقارن برگزاری این رویداد با نمایشگاه نانو، گفت: این دوره اولین نمایشگاه فره ایران است که همزمان با نمایشگاه نانو برگزار میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه در سالهای آینده گستردهتر شود و از رسانهها خواست تا اطلاعات و نتایج این رویداد را به مردم منتقل کنند تا عموم جامعه با آثار و دستاوردهای فناورانه آشنا شوند.