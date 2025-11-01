اردن و آلمان در کنفرانس امنیتی منامه بر ضرورت دریافت مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای هرگونه نیروی بین‌المللی جهت پشتیبانی از پلیس فلسطینی در غزه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اردن و آلمان روز شنبه تأکید کردند که هرگونه نیروی بین‌المللی که قرار باشد از پلیس فلسطینی در غزه تحت طرح حکمرانی پس از جنگ رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پشتیبانی کند، باید دارای مجوز سازمان ملل متحد باشد.

بر اساس آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا بین حماس و اسرائیل، پیش‌بینی می‌شود یک ائتلاف متشکل از کشور‌های عربی و مسلمان، نیرو‌هایی را در سرزمین فلسطینی مستقر کنند که بر اثر جنگ اکتبر ۲۰۲۳ ویران شده است.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، در کنفرانس گفتگوی امنیتی منامه بحرین گفت: «همه ما موافقیم که این نیروی تثبیت‌کننده برای اینکه بتواند به طور مؤثر کار خود را انجام دهد، باید مجوز شورای امنیت را داشته باشد.»

وی افزود که اردن به دلیل مجاورت و حساسیت مسئله، نیرویی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد، اما آماده همکاری با این نیروی بین‌المللی است.

همتای آلمانی وی، یوهان وادفول، نیز از این شرط حمایت کرد و گفت که این نیرو «به یک پایه واضح در حقوق بین‌الملل نیاز دارد.» او افزود: «آلمان نیز خواهان یک مجوز واضح برای این مأموریت است.»

ایده نیروی تثبیت‌کننده با انتقاداتی رو‌به‌رو شده است. کارشناسان سازمان ملل ماه گذشته هشدار دادند که این طرح «اشغال اسرائیلی را با یک اشغال تحت رهبری آمریکا جایگزین می‌کند و با حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها در تضاد است.»

سازمان ملل دهه‌هاست که نیرو‌های حافظ صلح بین‌المللی را در این منطقه مستقر کرده است، از جمله نیروی موقت سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفیل) که در حال همکاری با ارتش لبنان برای اجرای آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ بین حزب‌الله و اسرائیل است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت آلمان ، کشور اردن ، آتش بس در غزه ، سازمان ملل
