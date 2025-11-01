باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت نارنگیهای زودرس در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۷۵۰۰ تن نارنگی از باغات این منطقه برداشت شود.
او افزود: سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان ۱۳۰۰ هکتار است که ۳۰۰ هکتار آن به کشت نارنگی از ارقام مختلف پیج، یافا و انشو اختصاص دارد.
صادقی گفت: عملکرد تولید نارنگی ۲۵ تن در هکتار بوده که میزان تولید سالانه آن به ۷۵۰۰ تن میرسد.
او افزود: هماکنون برداشت ارقام انشو زودرس آغاز شده و برداشت سایر ارقام از آبان ماه در باغات شروع خواهد شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: تعداد بهرهبرداران نارنگی در این شهرستان ۷۵ نفر میباشد.