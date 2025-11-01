سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۷۵۰۰ تن نارنگی از باغات این منطقه برداشت شود.

او افزود: سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان ۱۳۰۰ هکتار است که ۳۰۰ هکتار آن به کشت نارنگی از ارقام مختلف پیج، یافا و انشو اختصاص دارد.

صادقی گفت: عملکرد تولید نارنگی ۲۵ تن در هکتار بوده که میزان تولید سالانه آن به ۷۵۰۰ تن می‌رسد.

او افزود: هم‌اکنون برداشت ارقام انشو زودرس آغاز شده و برداشت سایر ارقام از آبان ماه در باغات شروع خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: تعداد بهره‌برداران نارنگی در این شهرستان ۷۵ نفر می‌باشد.

برچسب ها: مرکبات مازندران ، تولید مرکبات
خبرهای مرتبط
پیش بینی تولید بیش از ۳۶ هزار تن نارنگی در بابل
صادرات ۱۰‌هزار تن مرکبات مازندران به بازار‌های جهانی
پیش‌بینی برداشت ٨٠ هزار تن مرکبات از باغات بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۵۶۸ تن گوشت مرغ در تهران
شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیاردی در چالوس
آمادگی بابلسر برای میزبانی مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان + فیلم
آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس از باغات شهرستان نور؛ تولید ۷۵۰۰ تنی
رونق باغ‌های سیب نور؛ معیشت ۴۸۰ خانوار در گردش چرخه برداشت
کاهش بارش‌ها در مازندران
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار»
آغاز طرح کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در مازندران
پیروزی شیرین وارش نوشهر مقابل شهر راز شیراز
حضور ۵ نماینده از مازندران در اردوی تیم ملی والیبال نشسته