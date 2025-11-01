در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش هزار و ۷۰۴ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش هزار و ۷۰۴ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی ایستاد. فولاد، فملی و فارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳ هزار و ۲۱۴ واحدی در تراز ۹۲۷ هزار و ۸۷۷ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین خودرو وبانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، افران و فولاد بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
