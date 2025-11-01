باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمد نعمتی گفت: در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مبنی بر فوت فردی بر اثر درگیری و نزاع در یکی از نمایشگاه‌های خودرو، بررسی‌های میدانی پلیس نشان داد که موضوع قتل صحت ندارد.

وی افزود: طبق اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، دو نفر به دلیل اختلاف بر سر نگهداری خودرو با یکدیگر مشاجره می کنند که یکی از آنها با تخته‌چوب به سر دیگری ضربه‌ای وارد کرده و فرد مصدوم بر زمین افتاده است.

سرهنگ نعمتی خاطرنشان کرد: مصدوم پس از چند دقیقه به حالت عادی بازگشته و در حال حاضر وضعیت جسمانی وی مساعد است.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با قدردانی از همکاری رسانه‌ها و شهروندان تأکید کرد: انتظار می‌رود پیش از انتشار هرگونه خبر دریافتی از منابع غیررسمی، صحت آن از مراجع انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام شود تا از انتشار شایعات در جامعه جلوگیری به‌عمل آید.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما