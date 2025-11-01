فرمانده انتظامی تبریز خبر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را مبنی بر وقوع قتل در خیابان رسالت این شهر تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمد نعمتی گفت: در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مبنی بر فوت فردی بر اثر درگیری و نزاع در یکی از نمایشگاه‌های خودرو، بررسی‌های میدانی پلیس نشان داد که موضوع قتل صحت ندارد.

وی افزود: طبق اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، دو نفر به دلیل اختلاف بر سر نگهداری خودرو با یکدیگر مشاجره می کنند که یکی از آنها با تخته‌چوب به سر دیگری ضربه‌ای وارد کرده و فرد مصدوم بر زمین افتاده است.

سرهنگ نعمتی خاطرنشان کرد: مصدوم پس از چند دقیقه به حالت عادی بازگشته و در حال حاضر وضعیت جسمانی وی مساعد است.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با قدردانی از همکاری رسانه‌ها و شهروندان تأکید کرد: انتظار می‌رود پیش از انتشار هرگونه خبر دریافتی از منابع غیررسمی، صحت آن از مراجع انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام شود تا از انتشار شایعات در جامعه جلوگیری به‌عمل آید.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: فرمانده انتظامی ، نزاع خیابانی
خبرهای مرتبط
نزاع زن و شوهری در تبریز به قتل منجر شد
حمله با چاقو به پزشکی در تبریز
خط و نشان پلیس برای اراذل و اوباش تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این صحنه را درگیری در تهران اعلم کرده اند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تو ویدیو دیدم که کلی خون از سرش رفت، چطوری زنده مونده و میگید به حالت عادی برگشته؟!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خوب می مرد چی میشد دعواست یکی میزند یکی میخورد اینکه ساده هست ناراحتی ندارد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگه پلیس و دادگستری درست و درمون داشتیم کسی دعوا نمیکرد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
واقعا پارک خودرو تو تبریز

معضل شده

تو محله اپارتمان نشین ما

ساکنان اپارتمانها داخل کوچه تنگ

خودروهاشون کنار دیوار خونه مون یا سر راه پارک میکنن

صدا و دود شون برامون ازار دهنده شده

حتی خونواده ها ساکن بقیه اپارتمانها ک چند خودرو دارند ب تعداد اعضا شون

میارن کنار دیوار کاملا سد معبر افراد پیاده رو میکنن

تو خیابانها هم ک اکثر پارکینگ ها ، مغازه شدند معضل دیگه شدند


واقعا معلوم نیس
کی باید رسیدگی کنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مشگل دردست رس بودن ماشین است چرا همه افراد خانواده ماشین داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بخاطر وضعیت بد اقتصادیه که تعداد اتومبیل های مورد استفاده زیاد شده حتی در بعضی از خانواده ها تعداد اتومبیل ها : تعداد نفرات خانواده بعلاوه یک میباشد و آن یکی هم برای خارج شهر میباشد
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی با معرفی گروه‌ها و هنرمندان برتر استان
آماده کمک به هوشمندسازی مصرف انرژی هستیم
آخرین اخبار
آماده کمک به هوشمندسازی مصرف انرژی هستیم
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی با معرفی گروه‌ها و هنرمندان برتر استان
برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید قاضی طباطبایی در تبریز
تکذیب شایعه قتل در نزاع خیابانی تبریز
ایجاد مرکز هوش مصنوعی شمال‌غرب در تبریز
وقوع حادثه پروازی در فرودگاه تبریز
آغاز واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین در اسکو