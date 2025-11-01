\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n