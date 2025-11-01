نخست‌وزیر کره جنوبی، از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، درخواست کمک برای تعامل با کره شمالی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در دیدار با لی جائه میونگ، همتای کره‌جنوبی خود، اعلام کرد که پکن آماده است همکاری‌های دوجانبه را گسترش دهد و برای مقابله با چالش‌ها آماده است. لی نیز در این دیدار از چین درخواست کرد تا برای از سرگیری گفت‌و‌گو با کره‌شمالی مسلح به سلاح‌های اتمی میانجی‌گری کند.

لی جائه میونگ پس از برگزاری اجلاس رهبران آسیایی-اقیانوسیه در شهر گیونگجو، میزبان شی جین پینگ در یک اجلاس دولتی و ضیافت شام بود. این اولین سفر رئیس‌جمهور چین به این متحد آمریکا در طی یازده سال گذشته محسوب می‌شود.

دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شی جین پینگ پیش از این اجلاس تأکید کرد که پکن برای روابط با سئول اهمیت زیادی قائل است و کره‌جنوبی را شریکی جدایی‌ناپذیر می‌داند. لی جائه میونگ که در یک انتخابات سریع در ماه ژوئن به قدرت رسید، قول تقویت روابط با متحد سنتی، ایالات متحده و کاهش تنش با کره‌شمالی را داده است.

لی با اشاره به تبادلات اخیر سطح بالا بین چین و کره‌شمالی، گفت: «من درباره شرایطی که برای تعامل با کره‌شمالی در حال شکل‌گیری است، بسیار مثبت هستم.» وی افزود: «امیدوارم کره‌جنوبی و چین از این شرایط مساعد برای تقویت ارتباطات استراتژیک به منظور از سرگیری گفت‌و‌گو با کره‌شمالی استفاده کنند.»

لی جائه میونگ خواستار اتخاذ یک رویکرد گام‌به‌گام برای خلع سلاح اتمی کره‌شمالی شده که با تعامل و توقف توسعه بیشتر سلاح‌های اتمی آغاز می‌شود.

با این حال، پیونگ یانگ که متحد نظامی و اقتصادی چین محسوب می‌شود، روز شنبه در بیانیه‌ای این برنامه خلع سلاح را یک «خیال واهی» غیرقابل تحقق خواند.

