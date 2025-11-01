باشگاه خبرنگاران جوان - میثم مظفر در رابطه با واردات اتوبوس‌های برقی از چین اظهار کرد: در اتوبوس‌هایی که کارخانه هایگر برای ایران تولید می‌کند، از بهترین قطعات استفاده می‌شود؛ برای مثال قطعه اکسل به عنوان یکی از قطعات مهم این اتوبوس از برند ZF آلمان تهیه شده و یا باتری آن از برند کاتل به عنوان بزرگترین تولیدکننده در دنیا و تأمین کننده نیاز تسلا است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه استحکام کابین اتوبوس‌های برقی از استاندارد‌های اروپا برخوردار است، یادآور شد: ارگونومی و چینش فضای داخلی اتوبوس نیز طراحی بسیار مناسبی دارد و از سویی دیگر علاوه بر تعیین فضایی برای استقرار معلولان در کابین، رمپ ورودی برای آنها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه اتوبوس‌های برقی نیز شرایط خوبی دارد و در مجموع می‌توان گفت که کارخانه هایگر، تولیدات مطلوبی در اختیار ایران قرار داده است.

مظفر با بیان اینکه هر کشوری متناظر با انتظارات خود سفارش‌هایی را به این کارخانه داده بود، تصریح کرد: سفارش ایران از این تولیدکننده چینی کیفیت قابل توجهی دارد و امروز شهروندان در خط میدان جمهوری-بهارستان از اتوبوس‌های برقی هایگر استفاده می‌کنند و می‌توانند نظرات خود را در مورد کیفیت خدمات این اتوبوس‌ها ارائه دهند.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: به طور طبیعی حدود ۲۵ روز زمان می‌برد که اتوبوس‌ها از مبدأ چین و از طریق مسیر آبی به ایران برسند. آنچه که روند را طولانی می‌کند، فرآیند ترخیص اتوبوس‌ها در گمرک است. به طوری که در برخی موارد شاهد این بودیم که مسیر ترخیص دو تا سه ماه زمان برده است. امیدواریم دولت اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و به محض تحویل دستگاه‌ها در بندرعباس، ترخیص را انجام دهد.

وی در ادامه یادآور شد: در هفته گذشته ۹۰ دستگاه اتوبوس برقی، همزمان با حضور تیم مدیریت شهری در چین از کارخانه خارج شد و پس از طی فرایند و بسته‌بندی، به سمت ایران حمل و بارگیری خواهد شد. امیدواریم دولت همراهی لازم را داشته باشد که حداکثر تا ۲ ماه آینده، شاهد ورود اتوبوس‌های برقی جدید به تهران باشیم.

مظفر با اعلام اینکه مجموعه مپنا، شهرداری تهران و کارخانه هایگر موضوع توسعه ایستگاه‌های شارژ اتوبوس‌های برقی را دنبال می‌کنند، گفت: با وجود اینکه در حال حاضر مشکلی بابت شارژ اتوبوس‌ها نداریم و زیرساخت حداقلی وجود دارد، اما برای توسعه ایستگاه‌ها اقدامات لازم باید انجام گیرد.

منبع: شهر