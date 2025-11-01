رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر کشوری متناظر با انتظارات خود سفارش‌هایی را به کارخانه چینی تولیدکننده اتوبوس‌ها داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم مظفر در رابطه با واردات اتوبوس‌های برقی از چین اظهار کرد: در اتوبوس‌هایی که کارخانه هایگر برای ایران تولید می‌کند، از بهترین قطعات استفاده می‌شود؛ برای مثال قطعه اکسل به عنوان یکی از قطعات مهم این اتوبوس از برند ZF آلمان تهیه شده و یا باتری آن از برند کاتل به عنوان بزرگترین تولیدکننده در دنیا و تأمین کننده نیاز تسلا است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه استحکام کابین اتوبوس‌های برقی از استاندارد‌های اروپا برخوردار است، یادآور شد: ارگونومی و چینش فضای داخلی اتوبوس نیز طراحی بسیار مناسبی دارد و از سویی دیگر علاوه بر تعیین فضایی برای استقرار معلولان در کابین، رمپ ورودی برای آنها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه اتوبوس‌های برقی نیز شرایط خوبی دارد و در مجموع می‌توان گفت که کارخانه هایگر، تولیدات مطلوبی در اختیار ایران قرار داده است.

مظفر با بیان اینکه هر کشوری متناظر با انتظارات خود سفارش‌هایی را به این کارخانه داده بود، تصریح کرد: سفارش ایران از این تولیدکننده چینی کیفیت قابل توجهی دارد و امروز شهروندان در خط میدان جمهوری-بهارستان از اتوبوس‌های برقی هایگر استفاده می‌کنند و می‌توانند نظرات خود را در مورد کیفیت خدمات این اتوبوس‌ها ارائه دهند.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: به طور طبیعی حدود ۲۵ روز زمان می‌برد که اتوبوس‌ها از مبدأ چین و از طریق مسیر آبی به ایران برسند. آنچه که روند را طولانی می‌کند، فرآیند ترخیص اتوبوس‌ها در گمرک است. به طوری که در برخی موارد شاهد این بودیم که مسیر ترخیص دو تا سه ماه زمان برده است. امیدواریم دولت اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و به محض تحویل دستگاه‌ها در بندرعباس، ترخیص را انجام دهد.

وی در ادامه یادآور شد: در هفته گذشته ۹۰ دستگاه اتوبوس برقی، همزمان با حضور تیم مدیریت شهری در چین از کارخانه خارج شد و پس از طی فرایند و بسته‌بندی، به سمت ایران حمل و بارگیری خواهد شد. امیدواریم دولت همراهی لازم را داشته باشد که حداکثر تا ۲ ماه آینده، شاهد ورود اتوبوس‌های برقی جدید به تهران باشیم.

مظفر با اعلام اینکه مجموعه مپنا، شهرداری تهران و کارخانه هایگر موضوع توسعه ایستگاه‌های شارژ اتوبوس‌های برقی را دنبال می‌کنند، گفت: با وجود اینکه در حال حاضر مشکلی بابت شارژ اتوبوس‌ها نداریم و زیرساخت حداقلی وجود دارد، اما برای توسعه ایستگاه‌ها اقدامات لازم باید انجام گیرد.

منبع: شهر

برچسب ها: اتوبوس جدید ، معلولان ، شورای شهر تهران
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از اتوبوس‌های برقی ۲۶ و ۱۸ متری، بزودی انجام می‌شود
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول