رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته ۲۵ هزار و ۵۲۱ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۳ الی ۹ آبان ۱۴۰۴) مجموع ۲۵ هزار و ۵۲۱ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶ هزار و ۲۷۰ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۴۲۵ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۲۶۸۵ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۱۱۸ مزاحم (معادل ۲.۱ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۷۲۰ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۵ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۰۱ (۸۱.۵ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران در پایان گفت: اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس تهران