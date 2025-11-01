باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین ساجدی نیا روز شنبه در رزمایش مدیریت بحران زلزله در شهرستان خلخال اظهار کرد: در حالی که ایران اسلامی در جمع ۱۰ کشور حادثهخیز جهان قرار دارد رتبه چهارم را از نظر حادثهخیزی و میزان خطرپذیری حوادث طبیعی در قاره آسیا به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از ۶۳ بحران شناخته شده در جهان ۴۳ بحران و حادثه طبیعی در ایران رخ میدهد و با توجه به آسیبپذیری کشور در مقابل حوادث قهری و طبیعی همیشه باید آمادگی مقابله و رویارویی با بحرانهای مختلف در کشور وجود داشته باشد.
وی گفت: ستاد مدیریت بحران کشور از لحاظ میزان توان و آمادگی در وضعیت خوبی قرار دارد و در حوزه امکانات و تاسیسات هرچند به حد مطلوب نرسیدیم اما چنانچه همین امکانات را به طور مناسب در بحرانها وارد عمل کنیم قطعاً نتیجه مطلوبی خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: برای افزایش و ارتقای سطح آمادگی دستگاههای اجرایی و مدیریت بحران کشور در حوادث قهری و بحرانها برگزاری انواع رزمایش مدیریت بحران را در استانها در دستور کار قرار دادهایم و امروز نیز عملیات رزمایش مدیریت بحران صلابت سبلان استان اردبیل با موفقیت در شهرستان خلخال برگزار شد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور از ادامه رزمایشهای مختلف تا پایان سال جاری در کشور خبر داد و گفت: ارزیابی از رزمایش امروز استان اردبیل در خلخال مطلوب بود و تعامل و همدلی همه دستگاهها به خوبی مشاهده شد.
وی هدف از برگزاری رزمایشها را همافزایی و تعامل دستگاهها و ارتقای آمادگی مسئولان در بحرانها و رسیدن به خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سرعت عمل در مواقع بحرانی از سوی اعضای مدیریت بحران کشور دانست.
سردار ساجدی نیا گفت: در فکر ارتقای آمادگی مدیریت بحران کشور و رسیدگی سریع به بحران در مواقع لازم در مناطق مختلف کشور هستیم تا توان خود را برای کمک به مردم سایر کشورها نیز در مواقع بحران به کار بگیریم.