امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بیچاره تازه می خوان ازدواج کنن واقعا متاسفم برای این دولت
وقتی خودشون تصمیم میگرن چرانظرمیخوان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سلام
هموطنان از خرید طلا؛ سکه و دلار پرهیز کنید تا حباب دلار و سکه بشکند . ممنون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگر اونس جهانی کاهشی شود بازهم اینجا همچی گرانتر می شود ؟
۰
۶
پاسخ دادن
