باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان