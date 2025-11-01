کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور

نایب‌رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این مواد اولیه وارداتی و وابسته به نرخ ارز است، افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث گرانی شیرینی و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- البرز علیمرادی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: ایرانی‌ها همواره در هنر شیرینی‌پزی در سطح جهان جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند و شیرینی‌های ایرانی به‌دلیل تنوع، طعم و اصالت، زبانزد خاص و عام هستند.

وی ادامه داد: هر قوم و منطقه‌ای در ایران، شیرینی‌های خاص خود را با دستور پخت ویژه دارد و همین امر تنوع و غنای این هنر را دوچندان کرده است.

نایب‌رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند کاهشی مصرف شیرینی در کشور گفت: متأسفانه سرانه مصرف شیرینی در بازار ایران طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.

به گفته علیمرادی، استفاده از قند و شکر در ترکیبات شیرینی موجب شده بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، برای حفظ سلامت خود از مصرف زیاد آن پرهیز کنند.

وی افزود: علاوه بر مسائل مربوط به سلامت، افزایش قیمت مواد اولیه نظیر آرد، شکر، روغن، شکلات و پودر کاکائو نیز عامل مهمی در کاهش مصرف به شمار می‌رود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱
United States of America
Mohsenng
۰۴:۱۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
الان یک ونیم کیلو شیرینی دانمارکی حدود ۷۰۰ هزارتومان حالا ۵۰ بالا پایین در میاد.قیمت انواع شکلات که هیچی نگیم بهتره.موضوع اینجاست که اصلا قیمت‌ها حوریه که هرطور بخوای خودتو قانع کنی که میصرفه نمیشه واقعا نمیصرفه این قیمت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ت
۰۱:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خنده دل خوش می خواهد و گریه چشم و‌چاره! از بس غصه و حرص خوردیم و سختی کشیدیم و اشک ریختیم با وجود غذانخوردن تبدیل به قندو چربی و کلسترول شد دیگه نه میل به شیرینی داریم نه پولش را.جعبه شیرینی ها خودشان قیمت ۲ کیلو شیرینی دارند فقط به اندازه ربع کیلو شیرینی بهمان می‌دهند و پول شیرینی را برای جعبه می‌گیرند خوردن ندارد.همان که خودمان یک جعبه خالی را دست بگیریم و نگاه کنیم انگار ۲ کیلو شیرینی خوردیم با این سیاست موذیانه ی شیرینی فروش ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هر 20 هزار تومان افزایش هزینه برای هر کیلو شرینی را
میخواهند با افزایش قیمت 80 هزار تومان برای هر کیلو شرینی
جبران کنند !!!!!
در چند سال اخیر که اینچنین بوده و ،،،،،،،،،،، !!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلطان
۲۳:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
از برکات گرانی نجومی در کشور
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صمد
۲۰:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شیرینی میخایم چکار ماتو نون شب موندیم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اولا چرا متاسفانه باید گفت خوشبختانه چون اکثرا قند خون گرفتن یا در شرف آن هستند و اما علت اصلی گرانی فقر .و اما بعد آن شیرینی درجه یک چه خامه و ... د شیرینی فروشی‌های شهر ما از کیلوی ۲۵۰ تا ۴۰۰شروع در صورتی که یا اکثر بانوان در خانه برای خود و خانواده درست می کنند و عده ای برای فروش و همانی که در مغازه به ۴۰۰ می دهد خانگی که کمی هم بهتر است را ۳۰۰و زیر ۳۰۰می فروشند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سلام.
چرا واقعیت نمیگید.
چرا نمیگید افزایش قیمت شیرینی!!!
سرانه همه چی تو مملکت پایین اومده. سرانه شیر. گوشت ووو
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بسکه قنادا گرونفروشی و کلاهبرداری میکنن مثلا شیرینی تر شده ۴۰۰ تومن بعدم یه جعبه کلفت مقوایی هم میذارن
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شیرینی فروشی‌ها جعبه های سنگین به مشتری میدن خود جعبه حداقل ۷۰ گرم وزن داره یک کیلو شیرینی قرابیه ۷۵۰ هزار تومان قیمت داره داخل جعبه بشه وزن جعبه خالی هم روی شیرینی حساب میشه
۱
۱۷
پاسخ دادن
