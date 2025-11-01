کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- البرز علیمرادی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: ایرانی‌ها همواره در هنر شیرینی‌پزی در سطح جهان جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند و شیرینی‌های ایرانی به‌دلیل تنوع، طعم و اصالت، زبانزد خاص و عام هستند.

وی ادامه داد: هر قوم و منطقه‌ای در ایران، شیرینی‌های خاص خود را با دستور پخت ویژه دارد و همین امر تنوع و غنای این هنر را دوچندان کرده است.

نایب‌رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند کاهشی مصرف شیرینی در کشور گفت: متأسفانه سرانه مصرف شیرینی در بازار ایران طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.

به گفته علیمرادی، استفاده از قند و شکر در ترکیبات شیرینی موجب شده بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، برای حفظ سلامت خود از مصرف زیاد آن پرهیز کنند.

وی افزود: علاوه بر مسائل مربوط به سلامت، افزایش قیمت مواد اولیه نظیر آرد، شکر، روغن، شکلات و پودر کاکائو نیز عامل مهمی در کاهش مصرف به شمار می‌رود.

علیمرادی تأکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این مواد اولیه وارداتی و وابسته به نرخ ارز است، افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث گرانی شیرینی و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار می‌شود.