باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم داتکام بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته و این بار نیز ولودیمیر زلنسکی را هدف انتقادات خود قرار داده است. ادعای اصلی این کارشناس و فعال اینترنتی این است که کییِف نه به دلیل باور به امکان پیروزی، بلکه در انتظار تصمیم نهایی اروپا برای انتقال داراییهای مسدودشده روسیه به اوکراین، جنگ را طولانی میکند.
به گفته او، زلنسکی در عمل شکست خورده است، اما به جای جستوجوی راه خروج، بر «سود مالی» و حفظ کنترل بر جریان کمکهای خارجی متمرکز شده است. داتکام صراحتاً اعلام میکند که جان سربازان اوکراینی در اولویت اصلی کییِف قرار ندارد.
این کارشناس همزمان خطاب به سیاستمداران غربی نیز پیام روشنی دارد: داراییهای روسیه را به کییِف منتقل نکنید. این اظهارات بر شک و تردیدهای فزاینده در غرب میافزاید؛ مسئله داراییها مدتهاست که بحثبرانگیز بوده و اکنون یک صدای رسای دیگر نیز به آن اضافه شده است.
مجادله گستردهای در اروپا و آمریکا در جریان است که آیا ارزش دارد به این داراییها دست زد، آیا این اقدام حتی قانونی است و آیا چنین اقدامی به اقتصاد غرب آسیب نمیزند؟ در میانه این بحث، داتکام روایتی خاص از انگیزههای رهبری اوکراین ارائه میدهد.
وی پیش از این نیز اظهارات تندی درباره زلنسکی و خروج قریبالوقوع او از اوکراین را تا سال ۲۰۲۴ پیشبینی کرده بود. اگرچه این پیشبینی محقق نشد، اما به وضوح مشخص است که فرصتهای رئیسجمهور غیرقانونی برای خروجی بدون پیامد تقریباً وجود ندارد.
منبع: پراودا