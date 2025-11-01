باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قربانعلی ولی زاده فرماندار بابلسر گفت: نخستین دوره رقابتهای وزنهبرداری نظامیان جهان از ۱۲ آبانماه بهمدت ۳ روز در شهرستان بابلسر برگزار میشود.
او افزود: از امروز ورود تیمهای خارجی به شهرستان آغاز شده و طبق برنامهریزی انجام شده، تاکنون ۷ تیم خارجی وارد کشور شدهاند و در مجموع ۱۳ تیم خارجی در این مسابقات حضور خواهند داشت.
ولی زاده در ادامه گفت: آئین گشایش این رقابتها از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه دوازدهم آبان با حضور مقامات کشوری و لشکری در سالن ورزشی یرداران شهیدان نوبخت بابلسر برگزار خواهد شد.
او افزود: این رخداد ورزشی را میتوان از نظر سطح و گستره برگزاری، رویدادی کمنظیر و حتی بینظیر در تاریخ شهرستان بابلسر دانست که نیازمند همکاری، انسجام و حمایت همه اجزا حاکمیت در سطح شهرستان است.
فرماندار بابلسر در پایان گفت: خدا را شکر هماهنگی خوبی بین نهادها برقرار است و همه برای برگزاری شایسته این رویداد تلاش میکنند و از مردم شریف و مهماننواز شهرستان بابلسر دعوت میکنم همچون همیشه با میزبانی گرم و شایسته از ورزشکاران و مهمانان خارجی استقبال کنند و با حضور فعال خود در سالن برگزاری مسابقات، به زیبایی این رویداد بیفزایند.