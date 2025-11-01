باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه، ضمن تشریح برنامههای ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در مساجد استان فارس، اظهار کرد: اصحاب و بچههای مسجد از هفتهها قبل برای ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) برنامهریزی کردهاند تا در این ایام میزبان علاقهمندان و ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) باشند.
او، فضاسازی از طریق نصب پرچمهای عزا و سیاهپوش کردن مساجد و معابر اطراف، برپایی غرفههای مشاوره خانواده و کودکان همراه با ارائه آموزش و بازیهای کودکانه، موکبهای پذیرایی و اطعام در قالب توزیع بستههای معیشتی، قرائت زیارتنامه حضرت زهرا (س) همراه با سخنرانی ائمه جماعات مساجد و اهدای ثواب طرح «تلاوت نور» به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره (س) را از ویژه برنامههای ایام فاطمیه برشمرد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس افزود: برنامههایی نظیر اقامه نمازجماعت مغرب و عشاء، سخنرانی، روضهخوانی و مرثیهسرایی همراه با برپایی موکب تدارک دیده شده است و در این ایام یادواره شهدا و دیدار با خانوادههای معظم شهدا نیز در قالب طرح «سهشنبههای تکریم شهدایی» برگزار میشود.
به گفته امیدی، برگزاری مسابقات کتابخوانی و پیامکی با موضوع زندگی حضرت زهرا (س)، جلسات آموزش سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه علمیه با هدف الگوسازی برای نسل جوان، مراسم تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س) و شب شعر فاطمی نیز از برنامههای ویژه ایام فاطمیه کلنونهای مساجد است.
او همچنین گفت: در ایام سوگواری فاطمیه همچنین نمایشگاه معرفی زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س)، نشست «معارف فاطمی» ویژه اعضای خواهر کانونهای فرهنگی هنری مساجد، نمایشگاههای کتاب با محوریت زندگینامه و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و غرفههای عفاف و حجاب برگزار خواهد شد.
منبع: کانون مساجد فارس