مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس از برگزاری مراسم سوگواری فاطمیه و برنامه‌های ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در بیش از یک هزار و ۳۰۰ باب کانون فرهنگی مساجد استان فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه، ضمن تشریح برنامه‌های ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در مساجد استان فارس، اظهار کرد: اصحاب و بچه‌های مسجد از هفته‌ها قبل برای ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در این ایام میزبان علاقه‌مندان و ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) باشند.

او، فضاسازی از طریق نصب پرچم‌های عزا و سیاهپوش کردن مساجد و معابر اطراف، برپایی غرفه‌های مشاوره خانواده و کودکان همراه با ارائه آموزش و بازی‌های کودکانه، موکب‌های پذیرایی و اطعام در قالب توزیع بسته‌های معیشتی، قرائت زیارتنامه حضرت زهرا (س) همراه با سخنرانی ائمه جماعات مساجد و اهدای ثواب طرح «تلاوت نور» به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره (س) را از ویژه برنامه‌های ایام فاطمیه برشمرد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس افزود: برنامه‌هایی نظیر اقامه نمازجماعت مغرب و عشاء، سخنرانی، روضه‌خوانی و مرثیه‌سرایی همراه با برپایی موکب تدارک دیده شده است و در این ایام یادواره شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز در قالب طرح «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی» برگزار می‌شود.

به گفته امیدی، برگزاری مسابقات کتابخوانی و پیامکی با موضوع زندگی حضرت زهرا (س)، جلسات آموزش سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه علمیه با هدف الگوسازی برای نسل جوان، مراسم تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا (س) و شب شعر فاطمی نیز از برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه کلنون‌های مساجد است.

او همچنین گفت: در ایام سوگواری فاطمیه همچنین نمایشگاه معرفی زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س)، نشست «معارف فاطمی» ویژه اعضای خواهر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نمایشگاه‌های کتاب با محوریت زندگینامه و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و غرفه‌های عفاف و حجاب برگزار خواهد شد.

منبع: کانون مساجد فارس

برچسب ها: کانون مساجد فارس ، عزاداران فاطمی
