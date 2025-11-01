باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که تیم‌های عملیاتی این جنبش آمادگی لازم را برای بیرون کشیدن همزمان اجساد اسرای اسرائیلی در تمامی مناطق نوار غزه، از جمله محدوده «خط زرد» دارند. این اقدام در چارچوب تلاش برای پایاندادن به این پرونده صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، گردان‌های قسام تأکید کردند که از میانجی‌های بین‌المللی و کمیته صلیب سرخ درخواست کرده‌اند تا تجهیزات و تیم‌های تخصصی لازم را برای انتقال همزمان تمامی اجساد فراهم کنند.

این شاخه نظامی همچنین به رویداد روز گذشته اشاره کرد و توضیح داد که در راستای تسهیل روند تحویل اجساد، پیشنهاد تحویل سه نمونه از اجساد ناشناس را ارائه کرده بود. با این حال، طرف اسرائیلی از پذیرش این نمونه‌ها خودداری کرده و در عوض خواستار تحویل کامل اجساد برای انجام معاینه شده بود. در نهایت، گردان‌های قسام با تحویل اجساد، مسیر را بر هرگونه ادعای احتمالی طرف مقابل بستند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای اجرای کامل توافق آتش‌بس و حل مسائل مرتبط با اسرا و اجساد همچنان ادامه دارد.

منبع: الجزیره