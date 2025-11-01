باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - در این مانور که با حضور سرپرست فرودگاه‌های استان اردبیل، معاون عملیات هوانوردی، مسئول حراست، رئیس اداره ایمنی و آتش‌نشانی وهدایت زمینی هواپیماو شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و نورریزان ماهان انجام گرفت، سناریو‌های مختلف مرتبط با شرایط جوی سرد و برفی مورد بررسی و تمرین قرار گرفت.

هدف از برگزاری این مانور، افزایش سطح آمادگی کارکنان، هماهنگی بین واحد‌های مختلف عملیاتی، و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات زمستانی از جمله ماشین‌های برف‌روب، برفخور و خودرو‌های پشتیبانی بود.

در جریان این تمرین، نحوه واکنش سریع نیرو‌ها در مواجهه با بارش برف سنگین، عملیات پاکسازی باند و تاکسی‌وی‌ها، و مدیریت تردد ایمن هواپیما‌ها در شرایط دید محدود مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست فرودگاه‌های استان اردبیل در حاشیه این مانور، با تأکید بر اهمیت آمادگی در فصل سرما اظهار داشت: «با توجه به شرایط خاص اقلیمی اردبیل، برگزاری مانور‌های منظم زمستانی نقش مهمی در حفظ ایمنی پرواز‌ها و استمرار عملیات هوایی در فصول سرد سال دارد.»

این مانور با همکاری و مشارکت تمامی واحد‌های مرتبط فرودگاهی با موفقیت برگزار و نقاط قوت و نیاز‌های بهبود برای اجرای بهتر عملیات در شرایط واقعی بررسی و ثبت گردید.