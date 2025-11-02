رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید براساس قانون فعلی، استفاده از نیروی کار اتباع غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و با کارفرمایان متخلف برخورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعداد اتباع غیرمجاز در کشور گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز حاضر در کشور در دست نیست؛ بنابراین نمی‌توان عدد قطعی اعلام کرد. با این حال، طبق گزارش‌های موجود، حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع خارجی به‌صورت داوطلبانه یا از طریق سازوکارهای قانونی از کشور خارج شده‌اند، اما برای تعیین تعداد دقیق باقی‌مانده، لازم است بانک اطلاعات جامعی ایجاد شود که به همین منظور، در مجلس شورای اسلامی تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» را مصوب کردیم تا مرجع رسمی و پاسخگوی امور مهاجران و اتباع خارجی در کشور باشد.

نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، وزارت کشور به‌صورت ستادی این موضوع را پیگیری می‌کند و چون استانداران دستگاه‌های فرابخشی هستند در برخی موارد تعارف هم دارند چون هم باید برای تامین نیروی کار به کارفرمایان پاسخگو باشند و از آن‌طرف هم دغدغه اقتصاد کشور را دارند.

این نماینده مجلس می‌گوید تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با تعیین شرح وظایف، مأموریت‌ها و سازوکارهای نظارتی مشخص، می‌تواند در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.
بابایی کارنامی بیان کرد: با راه‌اندازی این سازمان، پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده، تمامی اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز در کشور ساماندهی شوند و چارچوب حقوق شهروندی که براساس قانون اساسی دارند تنظیم می‌شود تا وضعیت حقوقی و انسانی این افراد به‌صورت شفاف مشخص شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: این موضوع فقط به اشتغال محدود نمی‌شود؛ در حوزه‌های سلامت، بیمارستان‌ها، یارانه‌ها و خدمات رفاهی نیز حضور اتباع غیرمجاز مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است. در همین راستا، پروتکل‌های مربوط به مأموریت‌ها و طرح وظایف سازمان ملی مهاجرت داده خواهد شد.

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: براساس قانون فعلی، استفاده از نیروی کار اتباع غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و کارفرمایانی که چنین اقدامی انجام دهند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود. حوزه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور رسیدگی به این تخلفات است و بخشی از مسئولیت برخورد با اتباع غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی سپرده شده است و از همه مهمتر سیاست‌های کلان وزارت کشور و شعام هم وجود دارد که اگر تا به الان انجام نشده تخلف صورت گرفته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: اتباع غیرمجاز ، سازمان ملی مهاجرت
خبرهای مرتبط
بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت طبق ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری می‌تواند ساعات کاری را کم و زیاد کند/ تغییر ساعت رسمی نیازمند تفاهم دولت و مجلس است
بابایی کارنامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مسئولان کشور برای تحقق شعار سال تلاش کنند/ سرمایه‌گذاری در تولید، راهبردی برای حل مشکلات کشور است
بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این همه افغانی مثل مور و ملخ گله ای وارد ایران میشه برای چی
۰
۲
پاسخ دادن
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۱ آبان
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۱ آبان
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت
عراقچی: برای هر احتمالی آماده‌ایم
رسایی: جبهه شریان با همان رویکرد مجلس دوازدهم در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد
عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند
بسیاری از استان‌ها برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کرده‌اند
وزیر کشور: صحت، دقت و سرعت ۳ ویژگی برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
پزشکیان: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه سرمایه‌های ملی را بسوزانند
تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژه‌های انتقال آب
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید حسینی
تاکید جامعه اطلاعاتی کشور بر هم‌افزایی لایه دفاع و امنیت در مصون‌سازی از زیرساخت‌ها
باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند
بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۰ آبان