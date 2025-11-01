رئیس‌جمهور گفت: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه و در مقابل چشم ما سرمایه‌های ملی را بسوزانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی که صبح امروز -شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴- با حضور رئیس‌جمهوری کشورمان و به صورت برخط برگزار شد، ۱۲ قرارداد اجرای بزرگ‌ترین طرح ملی جمع‌آوری گاز‌های مشعل در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد‌ها که با مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از سوی شرکت‌های خارجی به امضا رسید، طی ۱۸ ماه آینده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت (فلر) در گستره عملیاتی مناطق عملیاتی آغاجاری، اهواز، مسجدسلیمان و گچساران انجام خواهد شد؛ اقدامی که به‌منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور در قالب بزرگترین طرح جمع آوری گاز‌های مشعل کشور تعریف شده است.

این طرح ملی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشور و حضور فعال بخش خصوصی اجرا می‌شود، دستاورد‌های قابل توجهی از جمله «خاموشی حدود ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهره‌برداری»، «جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر»، «ایجاد بیش از ۵۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه»، «تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال و تأمین خوراک پایدار صنایع پتروشیمی» و «تزریق ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز سبک در روز به شبکه سراسری و کمک چشمگیر به تأمین انرژی در فصول سرد سال»، را به همراه خواهد داشت.

این پروژه، افزون بر مزایای اقتصادی و صنعتی، گامی مهم در جهت ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت نفت برای ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های راهبردی کشور، بر ضرورت اجرای دقیق و فوری این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: برای حفظ سرمایه‌های ملی حتی یک روز نیز نباید از دست برود. اگر امکان‌پذیر باشد ـ و به باور من امکان‌پذیر است ـ باید این پروژه‌ها زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت جمع‌آوری کامل مشعل‌های سوزاننده گاز، گفت: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه و در مقابل چشم ما سرمایه‌های ملی را بسوزانند. طرح‌های تکمیلی برای این هدف باید سریعاً به دولت ارائه و تصویب شوند.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح جمع آوری گاز‌های مشعل، همکاری سازنده میان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را پشتوانه‌ای مهم برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح بزرگ دانست و صریح کرد: در مسیر اجرای این پروژه‌های ملی، اگر با هر مشکلی مواجه شدید، به مکاتبه بسنده نکنید و وارد چرخه بروکراسی نشوید؛ مستقیماً با دفتر ریاست‌جمهوری تماس بگیرید تا همان روز موضوع حل شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شما فعلا سود سهام عدالت ۱۴۰۳ رو بده که هنوز هشت ماه گذشته از ۴۰۴ ولی چیزی به مردم ندادی...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ما باید مانباید ماباید مانباید ماباید مانباید ماباید مانباید...... هی دنیااااااااااااااا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۲۰:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ریس جمهور محترم اموزش و پرورش با طرح سپینو کارت ازمعلمان کلاه برداری کرده کسی پاسخگونیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سیاستمداران در این شرایط سکوت کنند
توصیه می‌شود سیاستمداران مادامی که علیرغم تلاش بسیار زیاد آنان و حتی زیر سُرم رفتن مسئولان عزیز به دلیل فشار کاری، وضع مردم روز به روز بدتر می‌شود و هر روز مفلوک‌تر از دیروز می‌شوند؛ از اظهار فضل و چنین کردیم و چنان کردیم بپرهیزند. به این شکل حداقل مردم مجبور به تحمل سخنان بیهوده و بی‌حاصل نیستند و این زحمت مضاعف را در کنار همه مشکلات متحمل نمی‌شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قبوض برق مردم را شوکه کرد
اخیراً مبلغ افزایش تعرفه برق به وضوح در قبوض دوره جدید با ارقام ۳ یا ۴ برابر افزایش اعمال شده است و وزارت نیرو هم این موضوع را کتمان می‌کند و می‌گوید مربوط به افزایش خردادماه است! چطور می‌شود که در تابستان که مصرف برق دو چندان است و استفاده از وسایل سرمایشی موجب مصرف بیشتر و به تبع آن هزینه بیشتر می‌شود مبالغ قبوض برق از مبالغ این ماه کمتر بوده است؟! این اتفاق چیزی جز اعمال افزایش‌های جدید قیمت برق نیست.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کلا شما تشریف اوردی که همه چیز رو جمع کنی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
۴۰ ساله این حرف را میزنند ولی باز مشعل در حال سوختن است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سوال اینجایت پس چرا حکمت کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند
۱۹:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سوال اینجایت پس چرا حکمت کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۳۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگر برشعار انصاف وعدالت اقدام عملی می خواهید نمایش دهید حقوق
چند صد میلیونی این شرکت گازی ها و موارد مشابه را تعدیل کنید.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
وزیری که خودش رو سرور و بالا تر و ولی‌نعمت مردم می‌دونه ، دیگه خادم مردم نیست. از وزیرتان چه خبر؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مشعل ها خیلی زیاد هستن و چشم ریزبین و واقع بین میخواهد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این صحبت اززمان رفسنجانی تا به حال تمامی تکیه کلام همه دولتها بدون‌عمل مانده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از 12 شهریور و هم 21 مهر ماه آغاز شد و این در حالی است که امروز 10 آبان 1404 هست که متأسفانه پرداخت معوقات فروردین مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ خبری واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینکه دولت جای حمایت زیر پای بازنشستگان را خالی می‌کند دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان نمی‌کند. دولت جای حمایت زیر پای بازنشستگان تامین اجتماعی را خالی می‌کند/ دولت هیچ کمکی به بازنشستگان نمی‌کند بازنشستگان در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه‌های زندگی برای آن‌ها بسیار سخت شده است. اینکه دولت به‌جای حمایت زیر پای بازنشستگان را خالی می‌کند دولت هیچ نوع کمکی به بازنشستگان نمی‌کند. دولت تنها به پولداران و سرمایه‌داران کمک می‌کند. این موارد باعث می‌شود آسیب‌ها به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بیشتر شود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهندس جعفرپورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سوختم تو مشعل قابل تحمله ولی تانکر تانکر دزدیدن قابل تحمل نیس
۰
۲
پاسخ دادن
