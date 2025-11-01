تقدیم فرش ثبت جهانی انجیر دیم استهبان به موزه فائو

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اعیانمنش، اظهار کرد: این اثر ارزشمند توسط گلافروز رنجبر از زنان هنرمند و روستایی شهرستان استهبان، با الهام از طبیعت دلانگیز استهبان و با بهرهگیری از خامههای ابریشم، پشم مرینوس و ابریشم مخلوط، در شش ماه بافته شده است.
او افزود: طرح این فرش با نقشه استاد خراسانی مدیر شرکت فرش «دارکوب امروز»، و با رجشمار ۴۶ در ابعاد ۷۳ در ۵۵ سانتیمتر، یکی از شاخصترین نمونههای هنر فرشبافی معاصر در حوزه صنایعدستی روستایی بهشمار میرود.
بنا بر اعلام اعیانمنش، اهدای این اثر به موزه فائو نشانهای از جایگاه جهانی محصول استراتژیک انجیر دیم استهبان و نیز تبلور توانمندی بانوان روستایی در عرصههای فرهنگی، هنری و اقتصادی است.
او تأکید کرد: این فرش نهتنها میراثی ملموس از هنر اصیل ایرانی محسوب میشود، بلکه نمایانگر تعهد جامعه کشاورزی ایران به حفاظت از میراثهای طبیعی و فرهنگی در سطح بینالمللی است.
یادآور میشود، پیشتر نخستین تار و پود این اثر در حضور نماینده ویژه فائو، در جریان بازدید از روند تأیید جهانی انجیر دیم در شهرستان استهبان، آغاز شده بود و امروز با تقدیم آن به موزه فائو، این مسیر فرهنگی و نمادین به شکوه خود رسیده است.
منبع: جهاد کشاورزی فارس