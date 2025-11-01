باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین حمید مقامی از آغاز اجرای پایلوت طرح جدید آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در شیراز خبر داد و اظهار کرد: این طرح از روز شنبه، دهم آبان‌ماه، با هدف ارتقای کیفیت خدمات روان‌شناختی و آموزشی به زوجین، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شده است.

او اعلام کرد: در ساختار جدید، زوجین موظف‌اند پیش از انجام آزمایش‌های پزشکی، در جلسات مشاوره تخصصی و دوره‌های آموزشی شرکت کنند. این جلسات بسته به نیاز هر زوج، بین یک تا پنج نوبت برگزار می‌شود و پس از آن، زوج‌ها در یک دوره آموزشی شش‌ساعته گروهی شرکت کرده و گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری افزود: پس از دریافت گواهی مشاوره و آموزش، زوجین می‌توانند مراحل بعدی ازدواج شامل آزمایش‌های پزشکی و ثبت عقد را در دفاتر رسمی ازدواج دنبال کنند. این تغییر در روند، با هدف افزایش آمادگی روانی، ارتباطی و خانوادگی زوج‌ها برای آغاز زندگی مشترک طراحی شده است.

کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زوجین

مقامی با اشاره به تجربه‌های گذشته، تأکید کرد: اجرای آموزش و مشاوره در ابتدای مسیر ازدواج، تأثیر چشمگیری در کاهش تعارضات و طلاق‌های زودهنگام داشته است. مؤسسه بهارنکو تاکنون صد‌ها هزار زوج را در مسیر آموزش‌های پیش از ازدواج همراهی کرده و نتایج نشان می‌دهد زوج‌های آموزش‌دیده از ثبات و رضایت بیشتری برخوردارند.

او ادامه داد: این طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در شیراز اجرا می‌شود و پس از ارزیابی نتایج و دریافت بازخورد از زوجین، مشاوران و دفاتر ازدواج، به‌تدریج در سایر شهرستان‌های استان فارس نیز گسترش خواهد یافت.

منبع: علوم پزشکی شیراز